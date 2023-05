La reine d’OnlyFans lance son intelligence artificielle : « Pour les voeux secrets de mes followers »

Amourath n’est pas la première et elle ne sera pas la dernière. De plus en plus d’influenceurs lancent des versions artificielles d’eux-mêmes pour maximiser leurs profits. Le printemps des chatbots érotiques menace d’ouvrir une énorme faille dans les attentes relationnelles.

Kaitlyn Siragusa, mieux connu comme Amourath est une influenceuse et modèle d’OnlyFans, elle a décidé de créer son propre clone avec intelligence artificielle pour donner libre cours aux « fantasmes inavouables de ses followers ». Ce n’est pas le premier et ce ne sera pas le dernier. Les chatbots transforment le marché des travailleuses du sexe. Entre techno-utopie et maximisation du profit, des avatars très chers apparaissent pour le porno artificiel. Mi-mai, l’influenceuse Caryn Marjorie a lancé un avatar d’elle-même qui, pour 1 dollar la minute, parle de projets, d’avenir, de sexe et de sentiments. Il a déjà accumulé 1000 partenaires. C’est maintenant au tour d’Amoutrath, puis de quelqu’un d’autre. Le problème n’est pas tant avec les créateurs qui le proposent, c’est mieux pour eux : ils ne s’exposent pas, ils augmentent leurs revenus, et ils restent aussi protégés d’avancées peut-être étranges ou malvenues. Le problème est de savoir qui choisit de payer pour recevoir plus ou moins les mêmes réponses et questions standard qui sont envoyées à la longue liste de fans.

Elle me vient à l’esprit, le film où Joaquin Phoenix tombe amoureux d’un assistant virtuel, Matrix avec son monde artificiel qui devient une solution plus simple pour survivre à la dystopie, les assistants gynoïdes de 2046, le film de Wong Kar-wai, dont dont le protagoniste tombe amoureux. Tout le monde finit mal. L’intimité artificielle est extrêmement dangereuse, car les chatbots finissent par simuler de fausses relations. Ils sont compréhensifs, accueillants, condescendants, en d’autres termes pas humains. Et en plus des arnaques, même au détriment des vraies personnes (de faux chatbots se faisant passer pour de vraies personnes ont déjà été créés), le printemps des chatbots érotiques risque d’ouvrir une énorme brèche dans les attentes relationnelles.

Le chatbot d’Amourath

Amouranth elle a expliqué que son chatbot est un moyen de se rapprocher de ses fans. Entrez simplement dans le chat et payez pour démarrer une conversation érotique avec votre alter ego numérique. Pour le créateur, c’est aussi une façon de protéger l’anonymat et donc de donner libre cours aux perversions dont on a peut-être honte, ce sera « un voyage passionnant ». Ma version AI a été développée pour satisfaire les besoins de chaque fan, en leur donnant un expérience unique ».

Un voyage passionnant, dit-il, mais aussi assez cher puisqu’il en coûte un dollar la minute pour parler à l’IA d’Amourath. Il offre également un forfait de 36 $ de l’heure. Le prix est le même que Caryn.AI. Le chatbot a été créé par la société d’intelligence artificielle Forever Voices, et permet aux fans d’envoyer des enregistrements vocaux et de recevoir une réponse qui, grâce à la technologie, jouera dans la voix d’Amouranth. Sur le site, la créatrice a également mis en ligne une vidéo où elle montre comment fonctionne l’interaction. Avec sa base de followers, Amourath a un grand potentiel de revenus. Il suffit de regarder Caryn.AI, qui avec ses 1,8 million d’abonnés (Amourath en compte 6,4) a gagné 76 000 $ au cours de la seule première semaine.

L’étrange succès de l’éros artificiel

Or, ni Amourath ni Majorine n’ont rien inventé de nouveau. En fait, Cl4ud14_ est apparu sur Reddit en mars. Il n’y a pas de fille biologique, le profil est le résultat de deux étudiants qui l’ont créée pour leurrer les hommes. Ils ont expliqué avoir gagné environ 100 dollars grâce au projet, car Cl4ud14_ a proposé à ses abonnés d’acheter des photos dans lesquelles elle était nue ou dans lesquelles elle se livrerait à des demandes spéciales. Et ce n’est qu’un avant-goût du problème déjà mentionné. Ce serait encore plus grave, par exemple, si des robots sexuels étaient créés sur la base d’une personne réelle (et sans son consentement).

Pas seulement. Ces derniers mois, de nombreux récits basés sur des hommes et des femmes construits artificiellement ont également vu le jour. Sur Instagram, par exemple, il y a Ailice, un profil aux 10 000 followers qui auto-dénonce sa nature : « AI life, real vibes ». L’App Store et le Google Play Store regorgent d’applications proposant des partenaires constitués de pixels avec lesquels démarrer une conversation. Par exemple IGirl, (nous avons également essayé celui-ci), le chatbot est froid, répond immédiatement, ne suit pas les conversations. Ça ne bouge que sur des phrases standards, bref, ça ne marche pas. Parmi les dernières expériences tentées figure une séance de thérapie réalisée avec l’IA. Ça aussi c’était un désastre. Et après plusieurs tentatives, nous sommes à peu près sûrs qu’à l’heure actuelle, l’intelligence artificielle est tout simplement trop artificielle pour simuler des humains.

