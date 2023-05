Le milliardaire Brian Johnson s’injecte le sang de son fils pour redevenir jeune

Le désir de l’entrepreneur s’inscrit dans une tendance bien structurée dans la Silicon Valley : le mouvement du quantified self. Optimisez virtuellement vos intestins.

En 1609, la comtesse Erzsébet Báthory a tué 100 jeunes vierges pour boire leur sang et assurer la jeunesse éternelle. En 2023, le milliardaire Brian Johnson entre dans une clinique de Dallas avec son fils et injecte son plasma dans ses veines. Le mythe du sang périt, il est très bien raconté dans les contes des frères Grimm, il a alimenté le mythe des vampires, et dans l’imaginaire commun c’est l’élixir de vie qui dans les dernières années 90 a permis aux divas et rock stars de rester jeunes malgré des vies marginales.

En réalité il n’y a aucune preuve scientifique réelle qui démontre l’efficacité de ce traitement, pour l’instant il fonctionne sur les souris, pour les humains il y a plusieurs questions ouvertes. Mais ce n’est pas un problème pour quiconque essaie de revenir jeune. Il existe une étrange industrie de la beauté qui gagne des millions et attire des millionnaires qui ne veulent jamais vieillir. Demi Moore a enrôlé une armée de sangsues pour purifier son sang, Gwyneth Paltrow attachée à d’intenses séances de drip ne boit que de la soupe au poulet pour le déjeuner, John Cleese a tout investi dans les cellules souches. Mais le véritable champion de ce défi (littéralement) surhumain est Brian Johnson. Le milliardaire de Project Blueprint qui tente de devenir une sorte de Benjamin Button.

Transfusions sanguines multigénérationnelles

L’entrepreneur technologique Bryan Johnson, 45 ans, a recruté son fils, Talmage, 17 ans, et son père Richard, 70 ans, pour le « premier échange de plasma multigénérationnel au monde ». Selon Bloomberg à l’intérieur de la clinique médicale texane Resurgence Wellness, le garçon s’est fait prélever un litre entier de son sang, il y en a cinq dans le corps humain. Ensuite, le plasma, les globules rouges et les globules blancs ont été séparés et le cocktail a été injecté dans les veines de Bryan. La même procédure a été appliquée au père. La Food and Drug Administration déconseille les transfusions sanguines, car il n’y a « aucune preuve clinique convaincante de son efficacité ». Charles Brenner, biochimiste au City of Hope National Medical Center de Los Angeles, a déclaré à Bloomber : « Nous n’avons pas suffisamment appris pour savoir s’il s’agit d’un traitement humain viable pour quoi que ce soit. Pour moi, c’est grossier, non prouvé et relativement dangereux. . »

En réalité, l’échange sanguin est utilisé pour traiter diverses maladies du foie ou pour soigner des brûlures, ce n’est pas une procédure pour inverser le processus de vieillissement.Pourtant, selon l’équipe de Johnson, cela pourrait fonctionner. Ce n’est pas non plus la première fois que le multimilliardaire échange son plasma. En fait, il avait déjà reçu des transfusions de donneurs anonymes, sélectionnés pour leur masse corporelle et leur mode de vie.

Le projet d’avant-projet

En réalité, les transfusions font partie d’un projet plus vaste, Blueprint. Pour inverser le processus de vieillissement, Johnson a commencé un programme rigide impliquant des sodas verts avec des peptides de collagène, des brosses imbibées d’huile pour polir ses dents et mesurant l’érection de chaque nuit. Il a 30 médecins et experts qui surveillent chacune de ses fonctions corporelles, et l’équipe, dirigée par Oliver Zolman, un spécialiste de la médecine régénérative, fait tout ce qu’elle peut pour que chaque organe de Johnson paraisse à nouveau jeune. Le cerveau, le cœur, les poumons, le foie, les reins, les tendons, les dents, la peau, les cheveux, la vessie, le pénis et le rectum doivent ressembler à ceux d’un jeune de dix-huit ans. Et pour ce faire, vous avez besoin de plus ou moins 2 millions de dollars par an. Les tests montrent que Johnson a réduit l’âge biologique de ses organes d’au moins cinq ans. Il a le cœur d’un homme de 37 ans, la peau d’un homme de 28 ans et la capacité pulmonaire d’un homme de 18 ans.

Avant tout cela, Johnson a créé une société de traitement des paiements appelée Braintree Payment Solutions LLC, ce qui l’a conduit à devenir très riche, stressé et suicidaire, comme il l’a révélé lui-même. Il a ensuite vendu l’entreprise à EBay Inc. en 2013 pour 800 millions de dollars et a changé sa vie. Il a fondé une société de capital-risque axée sur la biotechnologie appelée OS Fund, puis, en 2016, une société appelée Kernel, qui fabrique des casques qui analysent l’activité cérébrale pour en savoir plus sur le fonctionnement interne de l’esprit. Puis l’année dernière, il a lancé le projet Blueprint. Le désir du milliardaire s’inscrit dans une veine bien structurée de la Silicon Valley : le mouvement du quantified self. Optimisez virtuellement vos intestins. « Ce que je fais peut sembler extrême, mais j’essaie de montrer que l’automutilation et la décomposition ne sont pas inévitables », a déclaré Johnson.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :