Les bénéfices de Lenovo ont chuté de 75 % sur le marché des PC « nouvelle normalité »

Vue d’ensemble : le marché des PC s’adapte au monde post-pandémique, obligeant les entreprises à faire face au fait que les clients n’ont plus besoin de mettre à jour leurs machines aussi fréquemment qu’ils l’ont fait ces dernières années. Le rythme de l’activité PC ralentit et Lenovo est particulièrement touché par cette nouvelle normalité.

Le marché actuel des PC fait fondre les bénéfices de Lenovo. Le constructeur chinois a récemment publié ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de l’exercice 2022/23, choisissant de mettre en avant les résultats positifs des divisions commerciales annexes alors que le groupe PC connaît une importante réduction des effectifs.

Au cours de la période de trois mois se terminant le 31 mars, Lenovo a enregistré des revenus de 12,6 milliards de dollars, marquant une baisse de 24 % par rapport à la même période de l’année précédente. Les bénéfices avant impôts ont chuté de 75% à seulement 130 millions de dollars, en grande partie en raison des charges de restructuration de la main-d’œuvre.

Intelligent Devices Group de Lenovo, la division commerciale des PC et des appareils intelligents, a enregistré une baisse de 33 % de ses revenus d’une année sur l’autre, passant de 14,69 milliards de dollars à 9,79 milliards de dollars. L’activité PC traditionnelle a connu un retour sans précédent à la pertinence pendant la pandémie de Covid-19, car les clients avaient besoin de rafraîchir leurs machines pour travailler, se détendre et communiquer depuis chez eux.

La période de demande accrue semble désormais largement derrière nous alors que l’inventaire des PC de Lenovo est saturé et que les personnes n’améliorent pas autant leurs machines. En 2021, les expéditions de PC sont passées à 350 millions et les fabricants n’ont pas été en mesure de satisfaire correctement la demande sans précédent de nouveaux systèmes. Selon les estimations de Gartner, le premier trimestre 2023 – qui s’aligne sur le quatrième trimestre de Lenovo – a vu une baisse de 30 % des expéditions de PC à 55,1 millions d’unités.

Malgré le ralentissement, Lenovo maintient que les ventes réelles aux utilisateurs finaux indiquent une « baisse plus modérée » de la demande. La société continue de maintenir sa position de plus grand fabricant de PC au monde. Cependant, la société chinoise a annoncé sa première baisse de bénéfices en trois ans au troisième trimestre. Au quatrième trimestre, la société a également encouru une charge de restructuration ponctuelle de 249 millions de dollars.

Malgré les résultats qui donnent à réfléchir dans le groupe des appareils intelligents, Lenovo essaie toujours d’impressionner les actionnaires avec des résultats plus positifs provenant de ses autres divisions commerciales. Le groupe Infrastructure Solutions, responsable des ventes aux entreprises et aux serveurs, a enregistré une augmentation de 37 % de son chiffre d’affaires à 2,2 milliards de dollars. Parallèlement, le groupe Solutions et services, qui supervise les services gérés, a enregistré une augmentation de 22 % de ses revenus et une augmentation de 16 % de ses bénéfices d’exploitation.

Pour l’ensemble de l’exercice, Lenovo a enregistré une baisse de ses revenus de 14 % à 61,9 milliards de dollars, et ses bénéfices avant impôts ont chuté de 23 % à 2,13 milliards de dollars.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :