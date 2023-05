Il est maintenant possible d’activer Windows XP hors ligne

Conclusion : Il est désormais possible d’activer une nouvelle installation de Windows XP, malgré le fait que Microsoft n’opère plus ses serveurs d’activation en ligne. Windows XP est resté longtemps dans la poussière, mais il existe encore de nombreuses machines exécutant le système d’exploitation hérité qui pourraient bénéficier de cet outil.

Le registre pointe vers un article de blog de tinyapps soulignant les développements semi-récents en la matière. Bien sûr, les personnes craquent Windows XP depuis des décennies, mais il est maintenant possible de le faire en toute sécurité, en toute sécurité et sans avoir à impliquer Microsoft.

Selon un article de Reddit sur le sujet, l’outil est basé sur un effort d’ingénierie inverse de l’algorithme d’activation téléphonique de Microsoft.

Selon les dernières données de StatCounter, Windows XP est installé sur seulement 0,35 % des PC dans le monde. C’est à peine un point sur le radar, dites-vous, alors pourquoi est-ce même pertinent ?

StatCounter et d’autres services d’analyse ne mesurent que les systèmes connectés à Internet et visitent des sites avec un code de suivi installé. La vérité est qu’il existe de nombreux systèmes dans la nature qui ne sont pas connectés à Internet. Mais pourquoi utiliseraient-ils encore un ancien système d’exploitation comme Windows XP ? Par nécessité.

Il ne manque pas de hardware et de logiciels hérités qui ne sont compatibles qu’avec des systèmes d’exploitation plus anciens comme XP. Une fois, j’ai fait du travail informatique pour un salon de bronzage il y a des années, et ils ont utilisé un logiciel propriétaire d’une société appelée Helios pour contrôler les minuteries de lit T-Max basées sur le hardware. Le logiciel et le hardware ont probablement parcouru un long chemin depuis lors, mais à l’époque, ils devaient être exécutés sur une ancienne version de Windows.

Dans de nombreux cas, la mise à niveau de ces systèmes tests n’est tout simplement pas possible car le hardware ou le logiciel propriétaire n’est plus en développement. Si vous vous retrouvez dans ce bateau et que Windows XP est votre seule pagaie, il est bon de savoir qu’il existe un moyen d’activer le système d’exploitation sans connexion Internet. Microsoft a également proposé une activation par téléphone, mais il n’est pas clair si cette méthode est toujours fonctionnelle aujourd’hui.

Vous trouverez tous les détails sur ce dont vous aurez besoin pour activer XP sur le blog de tinyapps. Cela soulève également la question suivante : Microsoft publiera-t-il un jour un outil d’activation officiel pour XP ?

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :