Nouveau Alone in the Dark avec David Harbour et Jodie Comer débarque en octobre, prologue maintenant gratuit sur Steam

En bref : si vous êtes assez vieux pour vous souvenir d’Alone in the Dark – les jeux MS-DOS des années 90, plutôt que les remakes ultérieurs – voici une nouvelle passionnante : un autre remake est en route et sortira le 25 octobre. Il met en vedette Jodie Comer de Killing Eve et Free Guy, et la star de Stranger Things, David Harbour. Mieux encore, un prologue jouable est disponible dès maintenant sur Steam.

Plutôt qu’une démo chronométrée de type Dead Space, le développeur Pieces Interactive a publié l’intégralité du prologue du jeu, se déroulant avant les événements principaux et mettant en vedette une jeune fille appelée Grace Saunders alors qu’elle se promène dans un manoir.

Vous pouvez maintenant récupérer le prologue sur Steam. Les testeurs sont pour la plupart positives, certaines des plaintes concernant la taille d’installation de 16 Go pour une expérience d’environ onze minutes. On dirait que c’est plus une introduction de mise en scène qui crée une atmosphère; il n’y a pas de combat ou quoi que ce soit, mais il y a quelques moments nerveux.

Comer et Harbour jouent les protagonistes conjoints Emily Hartwood et le détective privé Edward Carnby – les deux personnages sont apparus dans les jeux originaux – qui enquêtent sur un hôpital de campagne hanté connu sous le nom de Derceto Manor et l’oncle disparu d’Emily, Jeremy Hartwood.

Le développeur Pieces Interactive a déclaré que le jeu changerait en fonction du personnage choisi par les joueurs, chacun interprétant son voyage différemment, réagissant aux environnements à sa manière et les habitants de Derceto traitant Hartwood et Carnby différemment.

Alone in the Dark a beaucoup de grands noms attachés. En plus des acteurs hollywoodiens, il est dirigé de manière créative par Mikael Hedberg, écrivain des classiques d’horreur Amnesia: The Dark Descent et le brillant SOMA. Il a également des dessins de créatures du collaborateur de Guillermo Del Toro, Guy Davis.

Le jeu contient les éléments de puzzle habituels que l’on trouve dans les jeux d’horreur de survie et promet des combats intenses et difficiles où les joueurs devront utiliser toutes les balles qu’ils peuvent trouver. Il existe également des armes de mêlée et jetables lorsque les munitions sont rares.

