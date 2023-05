La technologie en chef de Twitter démissionne après le lancement de Ron DeSantis : « J’ai vécu à deux époques différentes »

Cependant, le chef technique Foad Dabiri a remercié Elon Musk dans son tweet d’adieu : « Travailler avec Elon Musk a été très instructif et il a été instructif de voir comment ses principes et sa vision façonnent l’avenir de cette entreprise ».

Foad Dabiri est l’ingénieur informatique en chef de Twitter et, comme toujours, il était aux commandes mercredi pour lancer la campagne présidentielle de Ron DeSantis. Le live sur Twitter Spaces est une catastrophe discrète, il démarre avec 30 minutes de retard, il y a des dysfonctionnements, les utilisateurs abandonnent l’événement par grappes, si bien qu’au final moins de 300 000 personnes restent connectées. Vient ensuite le tweet de Dabiri : « Après presque quatre années incroyables sur Twitter, j’ai décidé de quitter le nid hier. » Il est difficile de ne pas penser qu’il existe une corrélation entre la nomination de DeSantis et l’adieu de Daibiri, mais il n’est pas clair si l’employé a été puni pour les problèmes techniques (et ce ne serait même pas la première fois pour Twitter) ou si ses deux positions devant une plateforme qui, après le rachat d’Elon Musk, a changé son ADN. Et l’invité d’honneur de DeSantis n’est que le dernier d’une longue série d’initiatives controversées.

Daibiri n’a laissé que quelques déclarations où il parle sur la pointe des pieds de l’arrière-plan de Twitter. Elle a dit qu’elle avait « vécu à deux époques distinctes », avant et après son acquisition par le multimilliardaire l’année dernière. Dans un autre article, Dabiri a ajouté que la transition vers le « 2.0 » de Twitter a été « massive et rapide. Dire que c’était difficile au début serait un euphémisme ». Cependant, Dabiri a admis que « travailler avec Elon Musk a été très instructif et il a été instructif de voir comment ses principes et sa vision façonnent l’avenir de cette entreprise ».

Le pitch Twitter de DeSantis n’a pas été un succès

Comme nous l’avons dit, le lancement de DeSantis commence en boitant et avec 30 minutes de retard. Le streaming en direct devait être diffusé sur le compte d’Elon Musk mais suite à des problèmes techniques il a été déplacé sur celui de David Sack, modérateur de l’événement. Une fois que la diffusion en direct a commencé, cependant, ils ne se sont pas remis dans la course, et en fait, il s’est terminé avec des auditeurs divisés par deux, selon les données de l’agence de presse Reuter, il a d’abord été suivi par plus de 600 000 auditeurs, à la fin environ 300 000 les gens sont restés connectés. Le but. Et étant donné que De Santis est le rival de Donald Trump aux primaires pour le Parti républicain, le porte-parole de l’ancien président n’a pas manqué l’occasion de commenter le lancement du gouverneur de Floride : « Glitch. Problèmes techniques. Silences inconfortables. Échec complet du lancement. Et ce n’est qu’un candidat. »

Le rôle d’Elon Musk

Elon Musk a également été critiqué pour avoir décidé de laisser Ron DeSantis briller avec une lumière réfléchie en l’hébergant sur Twitter Spaces. Le PDG avait précédemment déclaré : « Pour le moment, je n’ai pas l’intention de soutenir un candidat en particulier, mais je suis intéressé à ce que Twitter soit une sorte de place publique ». Pourtant, dans le passé, il avait écrit des notes d’appréciation pour le candidat de Floride, allant même jusqu’à argumenter : « Si DeSantis se présente contre Biden en 2024, alors DeSantis gagnera facilement. Il n’a même pas besoin de faire campagne. »

Et puis la confiance de Musk en Donald Trump est faible, selon une source interne rapportée par NBC News, il ne croit pas que l’ancien président puisse reconquérir la Maison Blanche. Jamais auparavant une entreprise technologique ne s’était autant enfoncée dans le jeu électoral, Twitter ou Facebook eux-mêmes avaient lancé des hubs électoraux, tout en veillant à ce que les candidats restent à distance.

