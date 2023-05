MoviePass quitte la version bêta avec des plans d’abonnement basés sur le crédit à partir de 10 $ par mois

En un mot : MoviePass, le service de billetterie de cinéma par abonnement qui a mis le feu au monde en 2017 avec un plan d’adhésion qui s’est avéré extrêmement insoutenable, est de retour d’entre les morts avec quatre nouveaux plans à choisir.

Pour ceux qui n’ont pas compté, MoviePass a été lancé en 2011, mais n’a fait de vagues que six ans plus tard, lorsqu’il a réduit son prix à un prix incroyablement bas de 9,95 $ par mois. Avec le plan, les membres pouvaient regarder une projection par jour dans n’importe quel théâtre aux États-Unis. C’était une offre incroyable – trop bonne, en fait – et il n’a pas fallu longtemps pour que le caca frappe le ventilateur.

Les pertes se sont rapidement accumulées, incitant l’équipe à mettre en œuvre plusieurs politiques impopulaires, notamment des prix de pointe et un accès limité aux superproductions de première diffusion. La société a également eu beaucoup de problèmes avec la FTC et au début de 2020, juste au moment où la pandémie de Covid-19 a frappé, a annoncé qu’elle avait déposé le bilan du chapitre 7.

Près de deux ans plus tard, MoviePass a été racheté de la faillite par son co-fondateur. Un nouveau service lancé en version bêta à l’été 2022 et maintenant, il est disponible dans tout le pays.

Le nouveau MoviePass propose quatre plans au choix à partir de 10 $ par mois. Au lieu d’un nombre fixe de projections autorisées chaque mois, les nouveaux plans fonctionnent sur un système basé sur le crédit.

Considérez les crédits comme une devise MoviePass pouvant être échangée contre un billet. La valeur du crédit d’un film varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment le jour de la semaine, l’heure de la journée et la demande du film. Par exemple, obtenir un billet pour une matinée en semaine coûtera moins de crédits qu’un billet pour une représentation le week-end d’ouverture.

Le plan de base comprend 34 crédits, ce qui est suffisant pour visionner 1 à 3 films par mois, et les crédits inutilisés sont reportés jusqu’à deux mois.

Curieusement, les prix des forfaits sont plus chers si vous vivez dans le sud de la Californie ou dans la région métropolitaine de New York. Vous obtenez deux fois plus de crédits dans ces domaines, mais il semble que les films coûteront plus de crédits car les estimations de visionnage sont les mêmes.

