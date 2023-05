Astranis a testé avec succès sa technologie satellite à faible coût pour la connectivité Internet

Qu’est-ce qui vient de se passer? Astranis est une société spatiale relativement petite dont le siège est à San Francisco, en Californie, dont la mission est d’apporter une connectivité Internet appropriée aux zones mal desservies. Le premier satellite Astranis est maintenant dans l’espace et la technologie fonctionne comme prévu, de sorte que la société planifie ses prochains lancements.

Les satellites Astranis sont construits sur une technologie développée en interne, et ils sont relativement petits et peu coûteux par rapport à ceux fournis par d’autres entreprises spatiales comme SpaceX. La conception « nouvelle génération » de l’entreprise ne pèse que 400 kg et utilise une charge utile propriétaire définie par logiciel pour les communications radio.

Le satellite de 1 mètre sur 1 mètre est conçu pour fonctionner sur une orbite géostationnaire, ce qui indique que le vaisseau spatial suit le sens de rotation de la Terre et semble immobile aux observateurs au sol. Astranis a lancé Arcturus, son premier satellite, plus tôt ce mois-ci à bord d’une fusée Falcon Heavy. Quelques heures plus tard, la charge utile a été déployée avec succès en orbite en déployant ses « ailes » (c’est-à-dire les panneaux solaires) et ses réflecteurs.

Astranis a ensuite réussi à prendre le contrôle du satellite, à envoyer des commandes et des mises à jour pour le logiciel de contrôle de vol (car même l’espace ne peut vous éviter une mise à jour logicielle obligatoire) et à ajuster l’orbite du satellite pour le placer dans une position géostationnaire au-dessus de l’Alaska.

Arcturus a pu se connecter à une passerelle Internet dans l’Utah avant de communiquer avec des terminaux d’utilisateurs en Alaska, où Astranis fournira une bande passante haut débit à Pacific Dataport, un fournisseur de services Internet local. Tout s’est déroulé plus facilement que prévu, a déclaré Astranis, et Arcturus sert maintenant de démonstration en direct que la technologie des petits satellites de la société peut fonctionner et survivre dans les conditions environnementales difficiles de l’espace extra-atmosphérique.

Par rapport aux réseaux mondiaux de satellites Internet comme Starlink de SpaceX ou l’initiative IRIS² financée par l’Union européenne, Astranis fait des affaires par client en desservant une zone de la planète à la fois. La société a déjà construit quatre autres satellites à bas prix pour répondre aux besoins de connectivité d’un client au Pérou, d’une compagnie aérienne Wi-Fi (avec deux engins spatiaux) et d’un autre client « non spécifié ».

Les quatre satellites devraient être lancés à bord d’une mission Falcon 9 dédiée plus tard cet été ou au début de l’automne, mais Astranis réfléchit déjà à des plans ambitieux pour l’avenir. La société, qui a levé 550 millions de dollars de financement et emploie une équipe de 300 personnes, souhaite augmenter la production pour assembler deux satellites par mois, puis lancer des dizaines et des « centaines » de satellites dans l’espace.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :