Windows ajoute enfin le support natif des fichiers RAR

En un mot : plus de trois décennies après son introduction, Microsoft a enfin ajouté le prise en charge native des fichiers RAR à Windows. Le format d’archive de fichiers propriétaire a fait ses débuts en 1993 avec l’aimable autorisation de l’ingénieur logiciel russe Eugene Roshal. Comme ZIP, RAR – abréviation de Roshal Archive – prend en charge la compression des données, mais ajoute par ailleurs des capacités de correction d’erreurs et de propagation de fichiers à l’équation. C’est pour cette dernière fonctionnalité que la plupart des personnes se souviennent probablement de RAR.

Dans les premiers jours du partage de fichiers en ligne avant les connexions Internet rapides, la répartition des fichiers RAR était couramment utilisée pour diviser les téléchargements volumineux comme les jeux ou les programmes en plusieurs morceaux plus petits. Cela les a rendus plus faciles à acquérir sur des connexions plus lentes. Une fois que vous aviez toutes les versions individuelles, un programme comme WinRAR a été utilisé pour reconstruire le fichier dans son état d’origine.

Si quelque chose s’est produit pendant le processus de téléchargement, vous avez simplement téléchargé à nouveau cette version au lieu d’avoir à effacer l’ardoise et à télécharger à nouveau l’intégralité du fichier.

Lors de sa conférence annuelle des développeurs cette semaine, Microsoft a discrètement annoncé avoir ajouté le prise en charge native de formats de fichiers supplémentaires, notamment RAR, 7-zip, tar et gz à Windows 11 à l’aide du projet open source libarchive.

Certes, le support RAR natif de Windows n’est pas aussi important aujourd’hui qu’il l’aurait été il y a des décennies. Les connexions Internet rapides d’aujourd’hui signifient qu’il faut des minutes ou des heures pour télécharger des fichiers volumineux au lieu de plusieurs jours. De plus, le streaming a fourni une alternative viable et légale au piratage pour les médias en demande sans avoir à se soucier du risque d’infection. Personnellement, je ne me souviens pas de la dernière fois que j’ai interagi avec un fichier RAR, mais peut-être suis-je minoritaire ?

Microsoft est également très en retard dans le jeu car d’autres systèmes d’exploitation comme ChromeOS prennent depuis longtemps en charge le format. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais, hein ?

Ceux des versions antérieures de Windows ont encore de nombreuses alternatives lorsqu’il s’agit de fichiers RAR. Si WinRAR n’est pas votre confiture, peut-être que quelque chose comme PeaZip ou Zipeg mériterait un coup d’œil. Les deux sont gratuits, prennent en charge de nombreux formats et sont facilement téléchargeables.

