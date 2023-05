La Commission européenne veut que tous les pays bloquent les sites pirates pour lutter contre le piratage en ligne

Qu’est-ce qui vient de se passer? La Commission européenne a appelé plusieurs pays qui ont soit une faible application du droit d’auteur, soit qui n’en font pas assez pour lutter contre le piratage. Dans le cadre de sa liste semestrielle de pays étrangers ayant des politiques de droit d’auteur nonchalantes, l’organisation a distingué treize nations pour leurs actions insuffisantes contre le piratage et a appelé leurs gouvernements à mettre en œuvre un régime efficace de blocage de sites pour réduire la menace. Fait intéressant, les États-Unis ne figuraient nulle part sur la liste, bien qu’ils soient un foyer d’activités liées au piratage.

Les treize pays dans le collimateur de la CE sont dirigés par la Chine (via TorrentFreak), qui a été désignée comme la plus grande préoccupation. L’Inde, l’Indonésie, la Russie, la Turquie et l’Ukraine sont classées au niveau de priorité 2, tandis que l’Argentine, le Brésil, l’Équateur, la Malaisie, le Nigeria, l’Arabie saoudite et la Thaïlande se situent au niveau 3.

L’UE a cependant exclu le Vietnam de sa liste, bien que les États-Unis accusent le pays de traîner les pieds sur la question et autorisent plusieurs sites pirates à opérer librement depuis son territoire. Selon la liste de surveillance du rapport spécial 301 du représentant américain au commerce, certains des plus grands sites pirates au monde opèrent à partir du pays et proposent des films, des émissions de télévision et des dessins animés gratuits. Les États-Unis ont accusé le Vietnam de ne rien faire pour fermer ces services, malgré les avertissements répétés.

Le piratage en ligne est en augmentation et aurait été exacerbé par la pandémie de Covid ces dernières années. La Commission européenne estime que les activités illégales prospèrent en grande partie grâce à une application inefficace du droit d’auteur pour lutter contre le piratage physique et en ligne. Pour s’attaquer efficacement au problème, l’organisation souhaite que les pays bloquent massivement les sites de piratage. À titre d’exemple d’un pas dans la bonne direction, la CE a souligné comment l’Indonésie a ordonné aux fournisseurs d’accès Internet locaux de bloquer plus de 3 500 noms de domaine soupçonnés de colporter du contenu piraté.

Cependant, le blocage de sites n’est peut-être pas la solution miracle contre le piratage en ligne, car la plupart de ces services continuent de fonctionner en se livrant à une pratique connue sous le nom de » saut de domaine « , qui consiste à passer à de nouveaux noms de domaine pour échapper aux blocages. Certains pays de l’UE s’attaquent à ce problème en mettant régulièrement à jour leurs ordonnances de blocage, mais d’autres ne parviennent pas à suivre les pirates dans ce jeu sans fin de taupe numérique.

Le rapport, cependant, loue l’Inde pour ses efforts dans le blocage du piratage en ligne. Ces dernières années, les tribunaux du pays ont ordonné aux FAI locaux et nationaux de bloquer des dizaines de milliers de sites de piratage présumé malgré les sérieuses inquiétudes des défenseurs de la liberté d’expression concernant la manière arbitraire de ces ordonnances. Quoi qu’il en soit, il reste encore beaucoup à faire pour lutter contre le piratage en ligne, et il reste à voir dans quelle mesure les efforts de blocage de sites réussiront à faire respecter les lois sur le droit d’auteur dans le monde entier.

