La build 23466 arrive sur le canal de développement Windows Insider

Après une semaine d’absence, nous avons de nouveau des nouvelles dans la chaîne Dev du programme Windows Insider. Nous allons connaître les nouvelles de cette semaine qui sont chargées de fonctionnalités et d’améliorations dans la Build 23466.

Si vous êtes à l’écoute de #MicrosoftBuild2023vous avez entendu parler de ce sur quoi nous travaillons. #WindowsInsiders Obtenez un premier accès à ce qui s’en vient, alors consultez la version d’aujourd’hui de la Build 23466 dans le Dev Channel ! Le dernier article de blog contient tous les détails! https://t.co/JiijK7FRz3 pic.twitter.com/XnfC6qnO10 —Programme Windows Insider (@windowsinsider) 24 mai 2023

Quoi de neuf dans Windows 11 Build 23466

Lecteur de développement

Dev Drive est une nouvelle forme de volume de stockage disponible pour améliorer les performances des principales charges de travail des développeurs. Dev Drive est basé sur la technologie ReFS (Resilient File System) et inclut des optimisations du système de fichiers et des fonctionnalités qui permettent aux développeurs de mieux gérer leurs performances et leur profil de sécurité. Il a été conçu pour répondre aux besoins des développeurs en matière d’hébergement du code source du projet, des dossiers de travail et des caches de packages. Il n’est pas conçu pour les charges de travail de consommation générale telles que les bibliothèques de documents, l’installation d’applications packagées ou d’outils non destinés aux développeurs.

Pour configurer un lecteur de développement, vous pouvez en créer un dans l’espace libre d’un lecteur existant ou créer un VHD/VHDX. Cela se fait via l’application Paramètres sous Système > Stockage > Paramètres de stockage avancés > Disques et volumes, ou via la ligne de commande. Un Dev Drive doit avoir une taille d’au moins 50 Go ou plus et nous vous recommandons d’avoir 8 Go ou plus de RAM sur votre appareil.

Le mode Performances, une nouvelle fonctionnalité de Microsoft Defender Antivirus, est conçu pour Dev Drive afin de minimiser l’impact sur les charges de travail des développeurs.

Pour plus d’informations sur Dev Drive, consultez cette documentation sur MS Learn.

Améliorations de la sauvegarde et de la restauration

S’appuyant sur la fonctionnalité de restauration d’applications que nous avons annoncée l’année dernière, nous introduisons dans cette version des fonctionnalités de sauvegarde et de restauration supplémentaires pour faciliter plus que jamais le passage à un nouveau PC et aider les développeurs d’applications à garder leurs utilisateurs dans cette nouvelle transition PC. L’objectif de ces changements est de ramener les utilisateurs à un bureau familier et d’être productifs en quelques minutes sur leur nouveau PC.

Application de sauvegarde Windows – Présentation de cette nouvelle application pour sauvegarder rapidement votre PC actuel et le préparer à passer à un nouveau PC.

Épinglage d’applications : les applications du Store sur votre ancien PC seront épinglées là où vous les avez laissées, à la fois dans la barre des tâches et dans le menu Démarrer.

Paramètres : les paramètres de votre ancien appareil seront restaurés sur votre nouveau PC pour vous aider à vous remettre sur les rails dès que possible.

Une fois que vous avez sauvegardé, soit via la nouvelle application de sauvegarde Windows, soit en visitant Comptes / Sauvegarde Windows dans les paramètres, vous pouvez tester la nouvelle restauration lors de l’expérience prête à l’emploi (OOBE) lors de la configuration d’un nouveau PC ou de la réinitialisation d’un PC existant avec cette version.

REMARQUE : Un moyen simple pour les initiés d’essayer cette expérience consiste à exécuter l’application de sauvegarde Windows sur un PC exécutant cette version, puis à configurer une nouvelle machine virtuelle à l’aide de l’ISO pour cette version fournie ici (ou une nouvelle installation de cette version sur un autre PC ) et passez par OOBE pour la nouvelle expérience de restauration.

Les développeurs peuvent se référer aux meilleures pratiques pour en savoir plus sur la façon de fournir la meilleure expérience de restauration pour leur application. Veuillez noter que tous les types d’applications et tous les paramètres ne sont pas pris en charge dans cette version, y compris les applications de bureau de la boutique et les applications Android. La sauvegarde d’un compte professionnel ou scolaire n’est pas non plus prise en charge.

Nouvelles expériences de création de texte en accès vocal

Nous avons ajouté deux nouvelles expériences pour faciliter la création de texte avec Voice Access. Les utilisateurs peuvent désormais utiliser des commandes de « correction » pour corriger les mots mal reconnus par accès vocal.

Vous pouvez dire « correct » [texto]» ou « corriger ça » pour corriger un morceau de texte précis ou le dernier texte dicté. La fenêtre de correction apparaît avec une liste d’options numérotées.

Vous pouvez dire « cliquez sur [número]» pour sélectionner une option dans la liste. Si vous choisissez un mot alternatif dans la fenêtre, le texte sélectionné sera remplacé par le mot. Vous pouvez également dire « épeler ça » pour dicter l’orthographe correcte du texte.

Les utilisateurs peuvent utiliser directement la commande « épeler ça » ou « épeler » pour dicter l’orthographe correcte des mots non standard tels que les noms d’utilisateur, les sujets, etc. Une fenêtre d’orthographe apparaît dans laquelle vous pouvez dicter des lettres, des chiffres, des symboles, l’alphabet phonétique, etc. Vous recevez des suggestions au fur et à mesure que vous épelez le texte. Vous pouvez dire « appuyez sur 1 » pour saisir le texte que vous avez épelé ou « appuyez sur [número]» pour choisir une suggestion (le cas échéant). Tous les mots et expressions dictés à l’aide de l’expérience d’orthographe sont ajoutés au dictionnaire Windows et apparaissent comme des suggestions lorsque vous essayez d’épeler le texte la prochaine fois.

Voix naturelles du narrateur en chinois

Ils introduisent de nouvelles voix chinoises naturelles qui permettent aux utilisateurs de Narrator de naviguer confortablement sur Internet, de lire et d’écrire des e-mails, et bien plus encore. Les voix naturelles du narrateur utilisent la synthèse vocale moderne sur l’appareil et, une fois téléchargées, sont compatibles sans connexion Internet.

Pour utiliser l’une des voix naturelles, ajoutez-la à votre PC en suivant ces étapes :

Ouvrez les paramètres du narrateur en appuyant sur le raccourci clavier WIN + Ctrl + N. Sous Voix du narrateur, sélectionnez le bouton Ajouter à côté de Ajouter des voix naturelles. Sélectionnez la voix que vous souhaitez installer. Vous pouvez installer toutes les voix, mais vous devez les installer séparément. Les nouvelles voix chinoises sont Microsoft Xiaoxiao et Microsoft Yunxi. Pour lancer le téléchargement de la voix sélectionnée, sélectionnez Installer. La nouvelle voix sera téléchargée et prête à l’emploi en quelques minutes, en fonction de votre vitesse de téléchargement Internet. Une fois la nouvelle voix téléchargée, dans les paramètres du Narrateur, sélectionnez la voix de votre choix dans le menu déroulant Voix du Narrateur > Choisir une voix.

Remarque : Si votre langue d’affichage n’est pas définie sur le chinois, à l’étape 3, vous devrez d’abord sélectionner « Choisir une autre langue », puis sélectionner la langue chinoise suivie de la voix spécifique.

Modifications et améliorations de la version 23466

Général

Pour minimiser les distractions liées aux toasts de notification, nous détectons désormais si l’utilisateur interagit ou non avec les toasts et fournissons une astuce pour désactiver les bannières de toasts pour ces applications. Cela empêchera seulement les bannières d’apparaître et vous pourrez toujours trouver les toasts dans le centre de notification. Cette fonctionnalité commence tout juste à être déployée, donc tous les Dev Channel Insiders ne la verront pas tout de suite.

Le menu Démarrer

Ils testent un modèle différent pour classer les fichiers les plus récemment utilisés dans la section Recommandé du menu Démarrer, qui prend en compte la date de la dernière utilisation du fichier, l’extension du fichier et d’autres facteurs. Cela indique que vous ne pouvez pas voir les fichiers dans l’ordre chronologique inverse de leur dernière utilisation.

Barre des tâches et barre d’état système

L’une de nos fonctionnalités les plus demandées arrive sur Windows 11, le mode Never Combo. En mode jamais fusionné, vous pourrez voir chaque fenêtre de vos applications sur la barre des tâches individuellement, ainsi que leurs libellés correspondants. Vous pouvez trouver cette fonctionnalité en accédant à Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches > Comportements de la barre des tâches. Cette fonctionnalité commence tout juste à être déployée, donc tous les Dev Channel Insiders ne la verront pas tout de suite.

Rechercher dans la barre des tâches

Ils commencent à reprendre l’exploration d’un nouveau comportement de navigation pour le champ de recherche et la lueur de la surbrillance de la recherche. Cela a commencé à être déployé avec la version 23440, mais a été désactivé pour corriger un bug. Le modèle d’interaction proposé vise à créer une expérience de recherche plus attrayante en appelant la liste déroulante de recherche au survol de la lueur du champ de recherche. Ce comportement peut être ajusté en cliquant avec le bouton droit sur la barre des tâches, en sélectionnant « Paramètres de la barre des tâches » et en ajustant l’expérience de la zone de recherche préférée.

Navigateur de fichiers

La version Windows App SDK de l’Explorateur de fichiers est maintenant entièrement déployée pour les initiés sur le canal de développement et, par conséquent, ils suppriment l’icône « pizza » dans la barre de commandes.

émoji

Ils ont vu nos commentaires et mettent à jour certains emoji dans notre ensemble actuel. De rendre l’œil plus reconnaissable à changer notre extraterrestre pour qu’il soit d’un autre monde. Nous savons qu’il y a quelques bugs dans cette version qui seront corrigés dans les futures versions.

sécurité des fenêtres

Mise à jour des boîtes de dialogue de notification de sécurité Windows (pare-feu) pour correspondre aux visuels de Windows 11.

réseaux

Ajout de la prise en charge de la connexion d’adaptateurs via la ligne de commande via netsh.

Les réseaux Wi-Fi Passpoint prendront désormais en charge des performances de connexion améliorées et afficheront une URL dans les paramètres rapides pour fournir des informations aux utilisateurs sur le lieu ou l’événement.

Ajout de la prise en charge WPA3 à la fonction de point d’accès Phone Link pour des connexions plus sécurisées au point d’accès d’un téléphone. Des correctifs ont également été apportés pour respecter les paramètres de connexion mesurés, réduire les profils en double et afficher le nom du téléphone dans la liste des réseaux.

paramètres

Ajout de liens vers les propriétés avancées de l’adaptateur réseau et les propriétés Internet dans Paramètres > Réseau et Internet > Paramètres réseau avancés.

Y compris un moyen d’afficher les mots de passe Wi-Fi pour vos réseaux connus via Paramètres > Réseau et Internet > Wi-Fi et « Gérer les réseaux connus ».

Ajout de la possibilité de rejoindre les réseaux personnels Bluetooth dans Paramètres > Bluetooth et appareils > Appareils Cette option apparaîtra pour les appareils jumelés tels que les téléphones qui partagent Internet via Bluetooth.

Sur la base de nos commentaires, des options supplémentaires ont été ajoutées à la page Utilisation des données qui vous permettent de définir des limites de données quotidiennes et hebdomadaires. La page indiquera désormais également dans quelle mesure une limite de données a été dépassée.

Mise à jour de la disposition des listes qui s’affichent sur les pages Paramètres > Applications > Applications et paramètres du lanceur > Applications > Paramètres d’application avancés > Alias ​​de lancement d’application pour être plus cohérent avec les autres pages Paramètres.

Paramètres > Applications > Accueil ont été mis à jour pour faciliter l’accès à plus d’informations sur les applications qui apparaissent dans la liste.

Pour les développeurs

Déplacement de la page des paramètres « Pour les développeurs » de Paramètres > Confidentialité et sécurité vers Paramètres > Système.

Correctifs de la build 23466

Navigateur de fichiers

Correction des problèmes suivants pour les initiés prévisualisant la version Windows App SDK de l’explorateur de fichiers

Correction d’un problème qui pouvait empêcher l’Explorateur de fichiers ou le Panneau de configuration de répondre aux clics après avoir appelé le menu contextuel.

Correction d’un problème où l’explorateur de fichiers et la barre des tâches ne répondaient pas aux changements de mode clair et sombre (jusqu’à ce que explorer.exe soit redémarré) si vous aviez cette version.

Correction des problèmes suivants pour les initiés avec la galerie dans l’explorateur de fichiers : Des icônes ont été ajoutées aux entrées de la liste déroulante Gallery Collection. Correction des problèmes suivants pour les utilisateurs connectés avec le panneau de détails remanié de l’explorateur de fichiers : Correction d’un problème où le narrateur ne disait rien lors de l’ouverture et de la fermeture du panneau de détails.



Barre des tâches

Correction d’un problème où la barre des tâches sur les configurations multi-moniteurs affichait l’indicateur d’une fenêtre d’application qui avait le focus sur l’écran alors qu’il ne l’était pas.

Rechercher dans la barre des tâches

Correction d’un problème où certains utilisateurs voyaient le contenu scintiller avant la fin du chargement lors de l’ouverture de la liste déroulante de recherche.

Atténuation d’un problème qui entraînait le blocage de la recherche au lancement pour certains Insiders dans la version précédente.

notifications

Correction d’un problème qui entraînait le blocage de la page Centre de notifications et notifications dans Paramètres lors de la modification du statut Ne pas déranger pour certains initiés dans les dernières versions.

Le Gestionnaire des tâches

L’icône de recherche devrait maintenant être plus facile à voir lorsque vous utilisez un thème contrasté.

Appuyer sur Entrée lorsque le focus du clavier est sur l’une des sections (telles que la mémoire) de la page Performance devrait désormais changer de section.

Le panneau de navigation a été un peu rétréci. Dans le cadre de ce changement, si nécessaire, le texte sera désormais enveloppé.

Le sous-menu de création de fichier de vidage du noyau a maintenant des clés d’accès.

Le redimensionnement du gestionnaire de tâches à partir du haut de la fenêtre devrait maintenant fonctionner.

Paramètre

Correction d’un problème qui provoquait parfois le blocage aléatoire des paramètres lors de la navigation hors de certaines pages.

Pleins feux sur Windows

Correction d’un problème qui faisait planter explorer.exe lors de la sélection de « plus d’informations sur cette image » lors du vol précédent.

Bugs connus dans la version 23466

Lecteur de développement

[NUEVO] Au redémarrage, des filtres supplémentaires peuvent être attachés à votre unité de développement. Pour vérifier quels filtres sont attachés, exécutez « fsutil devdrv query : » dans Windows PowerShell. Si vous voyez plus de filtres que AV, vous pouvez exécuter fsutil volume dismount : puis fsutil devdrv query :. Après ces étapes, vous ne devriez voir que vos filtres AV.

[NOVEDAD] Les performances peuvent varier en fonction du matériel. Si vous remarquez des performances plus lentes sur votre machine, veuillez nous envoyer vos commentaires !

Rechercher dans la barre des tâches

[NOVEDAD] Les utilisateurs enregistrés qui ont le nouveau comportement pour la zone de recherche et la surbrillance de recherche verront une info-bulle vide s’afficher momentanément lorsqu’ils survolent la surbrillance. Cela peut également se produire pour les utilisateurs connectés qui n’ont pas le nouveau comportement de survol : une info-bulle vide peut apparaître lorsque le pointeur est survolé.

Les clients du narrateur peuvent ne pas être en mesure de naviguer dans le panneau latéral gauche de la liste déroulante de recherche.

La mise à l’échelle du texte peut ne pas fonctionner dans la liste déroulante de recherche.

Navigateur de fichiers

[NUEVO] Les initiés peuvent rencontrer un plantage de l’Explorateur de fichiers lorsqu’ils font glisser la barre de défilement ou tentent de fermer la fenêtre pendant un long processus de téléchargement de fichiers.

Les initiés qui ont la Galerie dans l’explorateur de fichiers verront les problèmes suivants : Il peut être nécessaire de double-cliquer sur le nœud de la galerie dans le volet de navigation pour qu’il se charge la première fois. Les mises à jour en direct (y compris le filtrage) sont actuellement désactivées et nécessitent l’utilisation du bouton Mettre à jour comme solution de contournement. Les performances de téléchargement des vignettes pour les fichiers cloud déshydratés et l’utilisation de la mémoire sur les grandes collections sont des problèmes connus que nous essayons d’améliorer. Si vous rencontrez des problèmes liés aux performances, veuillez enregistrer les traces de performances dans le hub de commentaires. La reconstruction de l’indexeur peut aider si les vignettes des fichiers cloud sont manquantes ; recherchez « Options d’indexation » et regardez sous Paramètres avancés pour trouver l’outil de reconstruction. Actuellement, les photos OneDrive Entreprise doivent être hydratées pour fonctionner correctement. Certains types de fichiers (par exemple, HEIC) peuvent ne pas être traités correctement ou ne pas fonctionner correctement.

Les initiés qui ont des clés d’accès dans l’explorateur de fichiers : Les touches d’accès apparaîtront de manière incohérente si aucun bouton n’a été enfoncé. Appuyer sur un bouton les fera disparaître.

Les initiés rencontreront des problèmes avec les commandes suivantes dans les recommandations de l’explorateur de fichiers : Cliquez sur Partager pour afficher la boîte de dialogue Partage Windows (pas OneDrive).



Barre des tâches et barre d’état système

[NOVEDAD] Si vous faites glisser et déposez une fenêtre dans la vue des tâches vers un autre bureau, l’icône de cette application peut ne pas apparaître sur la barre des tâches.

notifications

[NUEVO] Le bouton Copier pour copier rapidement les codes d’authentification à deux facteurs (2FA) dans les toasts de notification (introduit pour la première fois dans la version 23403) ne fonctionne pas actuellement dans cette version. Il sera corrigé dans une future version.

Sauvegarde et restauration

[NOVEDAD] Les sauvegardes d’un PC configurées via une restauration peuvent ne pas apparaître sur les restaurations suivantes.

[NUEVO] Il n’est pas encore possible de restaurer des papiers peints de couleur unie.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :