Sony affirme que ses premiers écouteurs PlayStation offrent un son sans perte et à faible latence pour PC et PS5

Qu’est-ce qui vient de se passer? La Sony PlayStation Showcase d’hier soir proposait beaucoup de choses passionnantes, et pas seulement les jeux qui arrivent sur PS5 et PC. Le géant japonais a dévoilé sa première paire d’écouteurs qui fonctionnent sur les deux plates-formes (et son appareil portable Project Q récemment dévoilé), offrant un son sans perte et à faible latence.

De nombreuses rumeurs ont circulé depuis le début de cette année selon lesquelles Sony travaillerait sur ses propres écouteurs, nommés Project Nomad. Celles-ci se sont avérées exactes lorsque les bourgeons ont été officiellement dévoilés lors de l’événement PlayStation hier soir.

Les écouteurs compatibles Bluetooth présentent la même esthétique de conception que la PlayStation 5, avec des embouts blancs portant le logo PlayStation qui rappellent la plaque arrière de la console, ainsi qu’une coque extérieure et une ampoule noires.

Sony affirme que la nouvelle technologie sans fil des écouteurs a été développée par SIE (Sony Interactive Entertainment) pour garantir qu’ils offrent un son sans perte et une faible latence pour une qualité sonore « exceptionnelle » tout en jouant à des jeux. Le président du SIE, Jim Ryan, a déclaré qu’en plus d’être conçus pour PC et PS5, ils « se connectent simultanément aux smartphones via Bluetooth ».

Les acheteurs obtiennent également un boîtier de charge cylindrique très élégant – encore une fois, dans le style de la PS5 – qui s’allumera sans aucun doute de la même manière que la console lors de la charge.

Jetez un coup d’œil aux nouveaux accessoires dévoilés lors de la présentation d’aujourd’hui – l’appareil Project Q pour jouer à des jeux installés sur votre PS5 et diffusés en WiFi, ainsi que nos premiers écouteurs sans fil officiels offrant un son sans perte sur PS5 et PC. Plus de détails à venir dans les mois à venir. pic.twitter.com/0nzemSWSCV – PlayStation (@PlayStation) 24 mai 2023

Sony a beaucoup d’expérience en matière d’écouteurs sans fil. Les WF-1000XM4 de la société ont été co-lauréats de notre fonctionnalité Best of Headphones (Meilleurs écouteurs), en partie grâce à leurs excellentes capacités de suppression active du bruit. On ne sait pas si les bourgeons PlayStation auront cette fonctionnalité, mais c’est une forte probabilité.

Ryan n’a mentionné aucune des caractéristiques des bourgeons PlayStation, seulement que ces détails arriveront dans les mois à venir. Nous ne connaissons pas non plus les prix ou la disponibilité. Une chose que l’on peut voir dans la vidéo est les icônes + et – sur chaque bourgeon, suggérant des boutons de volume. Il sera également intéressant de voir si les bourgeons fonctionnent avec le PSVR2, ce qui serait une amélioration par rapport à la paire filaire incluse dans le casque.

Parmi les autres révélations du salon, citons l’ordinateur de poche Project Q. L’appareil, qui ressemble à un contrôleur DualSense avec un écran au milieu, permet aux utilisateurs de PS5 de diffuser des jeux sur l’écran de 8 pouces via Wi-Fi et Remote Play.



