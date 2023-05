Richard Branson vend tout, mettant ainsi fin au voyage du milliardaire qui voulait devenir astronaute

Richard Branson rêvait de devenir l’un des milliardaires qui dirigerait l’avenir de l’exploration spatiale. Après le dernier lancement raté, la société a déposé son bilan. Une grande partie de son équipement a été vendue à la startup rivale Rocket Lab.

Tout a commencé par le déplacement d’un composant. Un petit filtre à carburant qui s’est déplacé hors de sa position pendant le lancement, déclenchant un effet d’entraînement qui a fait échouer le lancement et au moins deux rêves se sont terminés. Lorsque le lancement de Start Me Up de Virgin Obit a échoué en janvier, le rêve de Richard Branson de créer une entreprise spatiale a volé en éclats mais aussi celui du Royaume-Uni de se lancer dans la course à l’exploration spatiale qui s’est ouverte depuis une dizaine d’années aux particuliers et est devenue une nouvelle marché dans lequel investir.

Le Start Me Up devait être la première mission du Royaume-Uni à mettre des satellites en orbite. La fusée de Virgin Orbit a en fait atteint l’espace mais n’a pas réussi à entrer en orbite terrestre. Bien que le secteur soit de plus en plus vivant, la mise en orbite reste un défi d’ingénierie difficile, en particulier pour les systèmes de vol qui ont encore peu d’expérience. SpaceX l’a également démontré en tentant le 20 avril de lancer en orbite Starship, le plus gros véhicule de transport jamais construit par l’homme pour l’espace. La fusée a décollé du sol mais a explosé après quelques minutes. Dans ce cas, cependant, la mission a tout de même été un succès.

Vente de feu d’équipement de Virgin Orbit

Virgin Orbit n’a pas pu gérer l’échec de son vol et la société a donc clôturé une histoire d’entreprise (commencée en 2017) qui n’avait jamais généré de bénéfices jusqu’à présent. La société avait déjà déposé son bilan mais n’a pas trouvé d’acheteurs prêts à tout acheter. Actifs uniques uniquement. Ainsi commença la vente. La startup Rocket Lab a racheté une grande partie du siège de Virgin Orbit ainsi que certains véhicules de l’entreprise, comme un Boeing 747 converti pour lancer des satellites dans l’espace. Au total, la vente a rapporté 36,4 millions d’euros.

Cependant, on ne sait pas ce qu’il adviendra de Newquay, la base de lancement de Cornouailles d’où sont partis les porte-avions Virgin Orbit. En effet, le site a été spécialement optimisé pour les lancements horizontaux, ceux dans lesquels un avion emporte une fusée qui est ensuite laissée en vol. Cet aéroport aurait pu être le nouveau centre de l’industrie spatiale britannique maintenant on ne sait pas qui utilisera encore ce type de visage.

Dans tout cela, Richard Branson a déclaré à la BBC ces dernières semaines qu’il avait perdu 1,5 milliard de livres depuis 2020. En fait, nombre de ses activités ont été bloquées avec Covid, à commencer par les compagnies aériennes. Selon The Times, Richard Branson est toujours milliardaire, avec une valeur nette de 2,4 milliards de livres sterling. Lui et sa famille sont actuellement classés au 77e rang des personnes les plus riches du Royaume-Uni.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :