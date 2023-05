L’annonce de la candidature de Ron DeSantis sur Twitter a été un peu catastrophique

Le gouverneur de Floride a lancé sa candidature à la présidence des États-Unis sur Twitter, dans un Twitter Space avec Elon Musk. L’annonce a été retardée d’environ 30 minutes en raison de problèmes techniques.

« Félicitations, pour avoir cassé Internet. » David Sack a choisi ces mots pour justifier les longues minutes pendant lesquelles les utilisateurs de Twitter ont dû attendre le démarrage du premier espace Twitter dans lequel un gouverneur américain annonce le début de sa campagne électorale. Les espaces Twitter sont d’énormes groupes audio en direct, de style ClubHouse. Le 25 mai, alors qu’il faisait nuit en Italie, Ron DeSantis a confirmé qu’il était prêt à prendre d’abord la direction du Parti républicain puis la Maison Blanche. L’entrepreneur technologique David Sack et Elon Musk se sont également joints à lui. L’événement a attiré un premier pic de 600 000 spectateurs, ainsi que pas mal de problèmes. La connexion a commencé à vaciller et ce n’est qu’après quelques tentatives accompagnées de mots tels que « Nous avons dissous les serveurs Twitter », que le discours a réellement commencé.

Au total, le retard calculé était de 30 minutes. C’était censé être fait sur le compte d’Elon Musk mais ça a été déplacé sur celui de David Sack. Non sans moments tendus, car à un moment donné, DeSantis lui-même semblait avoir abandonné la conversation. Des retards et des problèmes techniques ont pénalisé les audiences. Seulement 300 000 personnes étaient en ligne lorsque l’espace Twitter a pris fin. Le même profil d’Elon Musk avait hébergé des espaces avec un nombre d’utilisateurs beaucoup plus élevé. Un porte-parole de Donald Trump, probable rival de DeSantis dans les primaires du Parti républicain, en a profité pour attaquer directement le gouverneur de Floride : « Glitch. Problèmes techniques. Silences inconfortables. Échec complet du lancement. Et ce n’est que le candidat. »

Le rôle de Twitter dans le débat public

En octobre, Elon Musk a investi plus de 44 milliards de dollars pour racheter Twitter. Pas tout de sa propre poche, bien sûr. Un prix bien supérieur à la valeur réelle de Twitter, calculée ces derniers mois à environ 20 milliards de dollars. Un choix qu’Elon Musk a toujours justifié en expliquant qu’il fallait maintenir une position où la liberté d’expression était garantie. Il l’a d’ailleurs répété ces derniers jours : « Twitter coûtait vraiment cher. Mais la liberté d’expression n’a pas de prix. » Cependant, de nombreux commentateurs ont vu dans le choix d’héberger l’annonce de Ron DeSantis une approbation de Musk. Dans le passé, il avait écrit des notes d’appréciation pour le candidat de Floride, allant même jusqu’à argumenter : « Si DeSantis se présente contre Biden en 2024, alors DeSantis gagnera facilement. Il n’a même pas besoin de faire campagne. »

Musk a pour l’instant refusé une approbation officielle, également pour éviter de faire de Twitter le nouveau réseau social de la droite américaine. Après le débat, il a écrit : « Tous les candidats à la présidence des États-Unis sont les bienvenus sur cette plateforme. Le compte @Polymarket, un service de prévisions financières, répond : « Y a-t-il de la place pour ça aussi ? ». Ci-dessous, une photo d’Elon Musk alors qu’il s’exprime lors d’une conférence politique avec l’air d’un président in pectore. L’image est faite par l’intelligence artificielle, pour l’instant.

