Sony prévoit qu’il doublera presque les revenus des ports de jeux PC à 450 millions de dollars en 2023

Le saviez-vous : Croyez-le ou non, la première sortie PlayStation de Sony sur PC était le jeu de tir à deux manettes Helldivers en 2015. Malgré le port obtenant un métascore plus élevé (83) que les trois versions PlayStation (PS3 : 70, Vita : 80 , PS4 : 81), il faudra attendre encore cinq ans avant que Sony n’apporte un autre titre sur le marché des PC avec Horizon Zero Dawn en 2020.

Depuis la sortie d’Horizon Zero Dawn sur PC, Sony s’est beaucoup plus concentré sur la fourniture de titres PlayStation exclusifs aux joueurs PC. La société a promis à plusieurs reprises de continuer à fournir des exclusivités PS, mais pas au lancement. Il estime au moins un an d’écart entre les fenêtres de lancement PlayStation et PC.

Le président de Sony, Jim Ryan, a publié cette semaine une présentation financière affirmant que Sony a réalisé 365 millions de dollars grâce aux sorties de PC depuis 2020, avec une croissance exceptionnelle des revenus de plus de 212% entre les exercices 2021 et 2022. Les compteurs de haricots de Sony prévoient que les revenus des PC vont presque doubler en FY2023, se terminant le 31 mars 2024, en récoltant 450 millions de dollars.

Sony ne peut raisonnablement ignorer ce type de croissance. En fait, il ne serait pas surprenant de le voir doubler sur les ports PC. Nous ne nous attendons toujours pas à des versions du premier jour sur PC de sitôt, mais Sony dispose d’archives suffisamment profondes pour que nous puissions voir une augmentation des jeux PlayStation propriétaires arriver sur PC plus tôt que prévu.

Dans le même rapport financier, Sony a déclaré que les ventes et l’intérêt pour la PlayStation VR2 étaient robustes. Au cours des six premières semaines suivant sa sortie, le casque s’est vendu plus que le PSVR de première génération, réussissant à déplacer près de 600 000 unités d’ici la fin du mois de mars. Plus de 450 000 casques ont été vendus au cours de la première semaine seulement. Les analystes disent qu’il est sur la bonne voie pour être le casque VR le plus vendu de tous les temps.

Sony a également révélé que la restructuration de son service d’abonnement PlayStation Plus a porté ses fruits. Jusqu’à présent, 30% des abonnés sont passés aux niveaux PS + moyen et supérieur. Treize pour cent ont pris l’augmentation de 5 $ par mois ou 50 $ par an pour PS Plus Extra dans la foulée. Le plus surprenant est peut-être les 17 % qui ont ajouté PS+ Premium à leurs comptes pour 8 $ de plus par mois ou 60 $ par an. Dans l’ensemble, la rétention des abonnements est restée stable, mais le revenu moyen par utilisateur a augmenté de 11 %.

