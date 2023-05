iOS 17 pourrait transformer votre iPhone verrouillé en un hub d’informations toujours actif

Pourquoi c’est important : la prochaine version majeure d’iOS d’Apple pourrait inclure une fonctionnalité permettant de transformer les iPhones en un écran d’accueil intelligent lorsqu’ils ne sont pas utilisés activement. Selon Mark Gurman de Bloomberg, iOS 17 comprendra une interface qui présentera des informations telles que la météo, les notifications et les rendez-vous du calendrier lorsqu’un iPhone est verrouillé et positionné en mode paysage.

Des sources familières avec le projet affirment que la fonctionnalité imiterait les capacités offertes par des produits autonomes de concurrents comme Amazon et Alphabet, et rendrait l’iPhone plus utile lorsqu’il est posé sur un bureau ou assis sur votre table de chevet. Il utilisera un arrière-plan sombre avec un texte clair et de grande taille facile à lire à distance. Si cela est vrai, la fonctionnalité bénéficierait sans aucun doute des rumeurs selon lesquelles des iPhones plus grands seraient lancés l’année prochaine.

Apple, si vous vous en souvenez, a introduit des widgets d’écran de verrouillage il y a un an dans le cadre d’iOS 16. Cette nouvelle fonctionnalité s’appuiera sur cette base pour fournir des informations utiles supplémentaires en un coup d’œil.

Une interface similaire pour l’iPad serait également en cours de développement, mais ne serait pas aussi avancée. Ce n’est pas surprenant étant donné qu’Apple est souvent en retard dans l’intégration des fonctionnalités de l’iPhone à l’iPad. Les widgets d’écran d’accueil qui sont arrivés dans iOS 14 n’ont pas trouvé leur chemin vers l’iPad avant iPadOS 15, et les widgets d’écran de verrouillage d’iOS 16 ne sont toujours pas sur l’iPad.

La nouvelle interface pourrait également fournir à Apple des données précieuses sur la façon dont les consommateurs interagissent avec les écrans de la maison intelligente. Selon Gurman, Apple a travaillé sur un appareil de type tablette à faible coût conçu pour se fixer magnétiquement aux murs et aux supports qui sert d’écran intelligent pour la maison capable de contrôler les lumières et les thermostats ainsi que d’afficher des vidéos et de passer des appels FaceTime. Les progrès du projet ont cependant été lents.

iOS 17, nom de code Dawn, devrait être l’une des principales attractions lors du discours d’ouverture d’Apple le mois prochain pour lancer sa conférence annuelle des développeurs.

