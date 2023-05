Netflix va commencer à facturer les clients américains pour le partage des mots de passe des comptes

Une patate chaude : Le temps que beaucoup d’entre nous redoutaient est arrivé : l’époque où vous pouviez partager librement votre mot de passe Netflix avec vos amis et votre famille est révolue. Le géant du streaming informe les clients aux États-Unis qu’ils devront soit empêcher les autres d’utiliser leur compte, soit payer 7,99 $ par mois pour un abonnement supplémentaire pour une personne extérieure au foyer principal.

Netflix travaille depuis un certain temps sur un moyen de sévir contre le partage de mots de passe. C’est une pratique à laquelle se livrent un tiers de tous les abonnés américains, et maintenant Netflix facturera ceux qui le font.

Dans un e-mail envoyé à tous les abonnés américains, Netflix écrit que ses comptes sont réservés aux ménages individuels. Il indique que si vous souhaitez partager Netflix avec quelqu’un en dehors de votre domicile, vous pouvez utiliser l’outil de transfert de profil qu’il a déployé l’année dernière afin que le partageur puisse payer son propre abonnement.

Alternativement, ceux qui ont le forfait standard Netflix à 15,49 $ par mois peuvent ajouter un membre supplémentaire qui peut utiliser Netflix en dehors de leur foyer pour 7,99 $ par mois. Les abonnés au forfait Premium 4K à 19,99 $ peuvent ajouter jusqu’à deux membres non membres du ménage, mais chacun coûte 7,99 $. Les clients britanniques peuvent ajouter des abonnés supplémentaires pour 4,99 £ chacun.

Il est important de noter que les clients Netflix sur les niveaux de base à 9,99 $ ou standard à 6,99 $ avec publicités ne peuvent pas ajouter d’emplacements non membres du ménage à leurs plans.

Les membres supplémentaires bénéficieront des mêmes avantages que les autres clients réguliers, y compris leur propre profil, compte et mot de passe. Ils bénéficient également de la même qualité de streaming que la personne qui les a invités.

Certaines des principales différences entre les comptes de membres supplémentaires et les comptes de membres typiques incluent le premier ne pouvant regarder Netflix que sur un appareil à la fois (n’importe quel appareil), télécharger des titres sur un téléphone ou une tablette à la fois et être incapable de créer des comptes supplémentaires. profils ou connectez-vous en tant que profil Kids. De plus, les membres supplémentaires doivent activer leur compte dans le même pays que la personne qui le paie.

Netflix dit qu’il utilise des informations telles que les adresses IP, les identifiants d’appareils et l’activité du compte pour déterminer si un appareil connecté à un compte fait partie d’un foyer Netflix.

Comme d’autres services de streaming, Netflix avait à un moment donné fermé les yeux sur le partage de mot de passe ; il encourageait même la pratique jusqu’en 2017. Mais sa vision s’est estompée après la première perte d’abonnés de l’entreprise en une décennie au début de 2022, une baisse qu’elle a imputée aux partageurs de mots de passe.

Netflix a déjà expérimenté la facturation des abonnés pour ajouter des maisons supplémentaires dans certains pays d’Amérique du Sud avant de s’étendre au Canada, à la Nouvelle-Zélande, au Portugal et à l’Espagne plus tôt cette année. Plus d’un million d’utilisateurs espagnols ont quitté le service en raison des nouvelles règles, bien que Netflix ait déclaré que la baisse n’était que temporaire avant que les utilisateurs n’aient leur propre compte.

