Microsoft 365 Copilot s’ouvre à d’autres applications et services avec prise en charge des plug-ins

Microsoft 365 Copilot est un outil d’intelligence artificielle qui aide les utilisateurs à travailler de manière plus efficace et créative avec Word, PowerPoint, Excel et Teams. Mais que se passe-t-il si vous souhaitez intégrer d’autres applications et services avec Copilot ? C’est désormais possible grâce à la prise en charge des plugins que Microsoft vient d’annoncer lors de son événement Build 2023.

Les plugins permettent aux développeurs de connecter leurs applications et services existants à Microsoft 365 Copilot, étendant ainsi ses capacités et fonctionnalités. Les utilisateurs qui font partie du programme d’accès anticipé Microsoft 365 Copilot pourront utiliser plus de 50 plug-ins d’entreprises telles qu’Atlassian, Adobe, ServiceNow, Thomson Reuters, Moveworks et Mural. Microsoft s’attend à ce que des milliers de plugins soient disponibles dans les mois à venir.

Microsoft 365 Copilot et Bing Chat utiliseront la même norme que ChatGPT

De plus, Microsoft intégrera les extensions de messagerie Teams et les connecteurs Power Platform avec Microsoft 365 Copilot, ce qui facilitera la création et l’utilisation de plug-ins. Les plugins Bing seront également pris en charge, permettant d’accéder aux informations pertinentes du moteur de recherche.

Microsoft a adopté la même norme de plug-in ouverte qu’OpenAI utilise pour ChatGPT, ce qui indique que les développeurs pourront utiliser une plate-forme unique pour créer des plug-ins qui fonctionnent avec ChatGPT, Bing, Dynamics 365 Copilot et Microsoft 365 Copilot. De plus, toute application AI construite avec Azure OpenAI Service sera compatible avec la norme de plug-in par défaut.

Microsoft 365 Copilot n’est pas le seul service à bénéficier de la prise en charge des plug-ins. Microsoft a également annoncé que Bing Chat sera amélioré avec des plugins, permettant aux utilisateurs de discuter avec l’intelligence artificielle et d’obtenir des réponses personnalisées.

