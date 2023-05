La fonctionnalité expérimentale de Windows 11 facilite le casse-tête de la migration des données d’un PC à un autre

En contexte : un avantage que macOS a toujours eu sur Windows est le processus de migration des données. Les utilisateurs de Mac peuvent cloner leur ancien ordinateur sur un nouveau hardware en quelques minutes sans stocker ni récupérer de sauvegarde. Passer du tout nouveau au statu quo sur un Mac est aussi simple que de passer par la configuration initiale, de connecter les deux ordinateurs au même réseau, puis d’exécuter Migration Assistant.

Microsoft travaille maintenant à apporter une fonctionnalité quelque peu similaire à Windows 11. Annoncée lors de la keynote de Microsoft Build mardi, « Restore Apps » vise à transférer la configuration d’un PC à un autre. Le logiciel gère automatiquement la migration des applications, des icônes du bureau, des applications de la barre des tâches épinglées, etc. Bien sûr, la fonctionnalité est facultative, donc la configuration et la configuration manuelles d’un nouveau PC ne sont pas hors de propos.

La configuration d’un nouveau PC avec Restore Apps peut être effectuée sur un compte local, mais Microsoft recommande de se connecter à un compte MS pour « les meilleurs résultats ». Par exemple, la restauration locale ne préserve que quelques conversations Bing Chat, tandis que la connexion à un compte Microsoft permet aux 20 interactions d’être transférées vers le nouveau PC.

Les documents, fichiers et photos seront également transférés tant qu’ils seront sauvegardés sur OneDrive. Les utilisateurs peuvent éventuellement désactiver la migration des applications s’ils préfèrent recommencer à zéro. Cela pourrait être utile pour ceux qui ont des tonnes d’applications inutilisées. Après tout, il est plus facile de retélécharger un logiciel au fur et à mesure que de passer toute la journée à désinstaller ce dont vous n’avez plus besoin.

Il peut s’écouler un certain temps avant que les utilisateurs puissent utiliser Restore Apps. La fonctionnalité vient d’entrer en version bêta et Microsoft la déploie pour Windows Insiders à partir d’aujourd’hui. Il n’y a aucune garantie qu’il verra une version terminée. Comme toujours, les fonctionnalités expérimentales sont susceptibles d’être modifiées et annulées.

Cela dit, les chances que celui-ci voie un lancement complet semblent assez probables. À moins de problèmes compliqués trop difficiles à corriger, les initiés donneront probablement leur accord à toute fonctionnalité facilitant l’installation de Windows.

