Windows 11 ajoutera un support natif pour RAR, 7-Zip et d’autres formats de compression

Travaillez-vous habituellement avec des fichiers RAR ou 7-Zip ? Si vous êtes un utilisateur de Windows 11, vous pourrez bientôt les ouvrir sans installer de programmes supplémentaires. Microsoft a annoncé que son système d’exploitation aura un support natif pour ce format de compression populaire, qui est largement utilisé pour envoyer des fichiers par e-mail ou sur des plateformes de téléchargement.

Les fichiers RAR sont un moyen de compresser plusieurs fichiers en un seul, réduisant ainsi l’espace qu’ils occupent et facilitant leur envoi ou leur stockage. Cependant, leur ouverture nécessite un logiciel spécifique, comme WinRAR ou 7-Zip, qui n’est pas toujours gratuit ni simple d’utilisation.

Microsoft veut simplifier les choses et offrir une meilleure expérience à ses utilisateurs, il a donc décidé d’intégrer le support de RAR dans l’explorateur de fichiers de Windows 11. Ainsi, vous pourrez visualiser le contenu des fichiers RAR, les extraire ou les créer avec juste un quelques clics, sans quitter l’interface de l’explorateur de fichiers.

De plus, cette fonctionnalité native n’intégrera pas seulement les fichiers RAR. Les fichiers 7-Zip, TAR ou GZ bénéficieront également de cette fonctionnalité.

Windows 11 continue d’évoluer et d’ajouter des fonctionnalités qui le rendent plus polyvalent et attrayant pour tous les types d’utilisateurs. Que pensez-vous de ces nouvelles ? Oserez-vous les essayer lorsqu’ils seront disponibles ?

