Voici le nouvel explorateur de fichiers de Windows 11 qui arrivera bientôt sur votre PC

L’explorateur de fichiers est l’une des applications les plus anciennes et les plus utilisées de Windows, mais aussi l’une des moins modifiées au fil des ans. Cela est sur le point de changer, car Microsoft a annoncé qu’il travaillait sur une refonte majeure de l’Explorateur de fichiers pour Windows 11, lui donnant un aspect plus moderne et cohérent avec le reste du système d’exploitation.

Le nouveau design de l’explorateur de fichiers a été brièvement présenté dans une vidéo promotionnelle annonçant de nouvelles fonctionnalités bientôt disponibles sur Windows 11. La refonte vise à adopter WinUI 3 et à optimiser l’application pour les deux types de saisie : souris et tactile. Le nouveau design présente des interfaces plus arrondies et des effets de flou pour le maintenir en ligne avec les autres zones du système d’exploitation.

Microsoft a d’abord mis à jour l’explorateur de fichiers dans Windows 11 en 2021 avec une nouvelle interface de barre de commandes, avant d’ajouter des onglets à l’application en 2022. Tout ce qui se trouve sous l’interface d’en-tête provenait toujours des anciens fichiers de l’explorateur de fichiers, et cette nouvelle refonte vise à changer cela.

L’explorateur de fichiers fait peau neuve

Tout, du panneau de détails à la vue des dossiers, sera mis à jour avec des designs modernes, visibles sur les images. La barre d’adresse et la barre de recherche seront également mises à jour et tous les boutons d’action de l’explorateur de fichiers seront déplacés sous la barre d’adresse.

Microsoft travaille également sur une nouvelle fonctionnalité appelée Gallery, qui est déjà en test et sera également mise à jour avec un nouveau design. C’est une façon plus visuelle et attrayante de visualiser des photos et d’autres fichiers multimédias stockés sur votre PC ou dans le cloud.

C’est formidable de voir que Microsoft met enfin à jour d’anciennes parties de Windows, des zones qui n’ont pas été touchées depuis des années. Microsoft veut faire de Windows 11 le système d’exploitation le plus cohérent en termes d’interface utilisateur, et la mise à jour de l’explorateur de fichiers est un grand pas vers cet objectif.

