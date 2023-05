Windows 11 Moment 3 : les meilleures fonctionnalités et améliorations bientôt disponibles sur votre PC

Windows 11 est arrivé en octobre 2021 avec un nouveau design, de nouvelles fonctionnalités et des améliorations de performances. Depuis lors, Microsoft met à jour Windows 11 avec de nouvelles fonctionnalités tous les quelques mois, dans le cadre de son nouvel effort « d’innovation continue » qui maintient le système d’exploitation à jour.

La première mise à jour des fonctionnalités est arrivée en octobre 2022 et a introduit des onglets dans l’Explorateur de fichiers et d’autres ajouts mineurs (connus sous le nom de Moment 1). Le suivant est arrivé en février 2023 et a ajouté de nouvelles améliorations pour les utilisateurs tactiles, une barre d’état système mise à jour, et plus encore (connu sous le nom de Moment 2).

Maintenant, la prochaine mise à jour des fonctionnalités de Windows 11 est sur le point d’arriver et elle devrait commencer à être déployée dans les semaines à venir. Cette mise à jour, connue sous le nom de Moment 3, comprendra de nombreuses améliorations dans des domaines tels que la barre des tâches, le panneau de widgets, les paramètres et les fonctionnalités d’accessibilité.

Voici un résumé de toutes les nouvelles fonctionnalités et modifications que nous prévoyons d’inclure dans la mise à jour :

Mise à jour de la conception du panneau de widgets et amélioration de l’expérience d’épinglage de widgets

Nouvelles icônes météo animées dans la barre des tâches

Bouton Bing AI sur la barre de recherche de la barre des tâches

Reconnaissance des codes 2FA dans les notifications

Mode kiosque multi-applications

Afficher les secondes de l’horloge dans la barre d’état système

Icône d’état VPN visible sur la barre des tâches

Diverses améliorations de l’accès vocal

Prise en charge de plus de langues dans la fonction de sous-titres en direct

Paramètres du clavier tactile mis à jour

Suggestions de cloud en chinois simplifié IME

Page de configuration USB4

La zone de recherche sera plus claire lorsque le mode d’application est défini sur clair

Clés d’accès dans l’explorateur de fichiers

Créer des vidages de noyau en direct dans le Gestionnaire des tâches

La recherche dans les paramètres est plus rapide

Nouveaux paramètres de détection de présence

Windows 11 Moment 3 introduit des améliorations mineures mais très utiles

Microsoft a mis à jour le panneau des widgets dans Windows 11 avec une nouvelle disposition qui sépare vos widgets du flux MSN. Vos widgets apparaîtront désormais à gauche dans leur propre colonne, et seront ordonnés (et vous pourrez les réorganiser) verticalement. Microsoft met également à jour l’interface d’épinglage des widgets, ce qui facilite l’épinglage des widgets installés sur le tableau de bord. Facebook a également introduit un nouveau widget Facebook.com qui affiche les dernières mises à jour des amis et des notifications.

Une belle mise à jour qui nous facilitera la vie avec la mise à jour Momento 3 est la reconnaissance intelligente des codes 2FA dans les notifications, qui présentera un bouton de copie dédié dans la notification lorsque Windows détecte qu’un code 2FA a été reçu. Cela fonctionne mieux lorsque les notifications sont synchronisées à l’aide de l’application Mobile Link, mais cela fonctionne également sur des applications locales telles que Skype, Telegram et Email.

En ce qui concerne la barre des tâches, Microsoft a apporté de petites modifications à certaines icônes, telles que les icônes météo qui s’animent désormais lorsque vous cliquez dessus, ainsi que les boutons Démarrer et Aperçu.

De plus, Microsoft a introduit un nouveau bouton Bing AI à côté de la barre de recherche qui permet un accès rapide à des fonctionnalités intelligentes telles que la recherche d’images similaires ou la traduction de texte.

La mise à jour sera disponible à partir du 24 mai pour une installation manuelle à partir de Windows Update, même s’il faudra attendre le 13 juin pour qu’elle arrive largement avec Patch Tuesday.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :