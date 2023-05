Windows Copilot : l’assistant IA qui va changer votre façon d’utiliser Windows 11

Microsoft a annoncé qu’il apportera l’intelligence artificielle à Windows 11 grâce à une expérience intégrée appelée « Copilot ». Windows Copilot pourra proposer des actions et des suggestions contextuelles en fonction de ce qui est actuellement à l’écran. La fonctionnalité sera disponible en avant-première à partir du mois prochain.

Annonce, Windows Copilot. Intégrer la puissance de Bing Chat sur l’ensemble de Windows et toutes vos applications. Windows Copilot crée une expérience plus personnalisée avec des suggestions pertinentes afin que vous puissiez agir plus rapidement, effectuer des tâches plus rapidement et en faire plus.… pic.twitter.com/icy8VCFdiE — Yusuf Mehdi (@yusuf_i_mehdi) 23 mai 2023

Windows Copilot est une nouvelle approche de Microsoft similaire à ChatGPT, le chatbot OpenAI qui peut discuter de n’importe quel sujet en utilisant un grand modèle de langage. Cependant, Microsoft a une approche très différente, intégrant l’IA générative directement dans son navigateur Web Edge et son moteur de recherche Bing. Il arrivera même dans toute la suite Office à l’avenir.

Windows Copilot est tout ce que Cortana ne pourrait pas être

Le nouveau copilote Windows est accessible via un bouton sur la barre des tâches, peut être déplacé ou ancré sur le côté droit ou gauche de l’écran lors de l’exécution, et dispose d’une boîte de discussion qui s’étend sur toute la longueur de l’écran en bas pour entrer des commandes et demander des questions.

« Windows est la première plate-forme PC à offrir une prise en charge centralisée de l’IA pour les clients », a déclaré Panos Panay, chef de produit de Microsoft, dans l’annonce d’aujourd’hui. « Avec Bing Chat et des plugins tiers et propriétaires, vous pouvez vous concentrer sur la concrétisation de vos idées, la réalisation de projets complexes et la collaboration au lieu de gaspiller de l’énergie à trouver, lancer et travailler sur plusieurs applications. »

Microsoft affirme que le nouveau Copilot agit comme votre « assistant personnel » pour tout ce qui concerne Windows, remplaçant essentiellement Cortana. Vous pouvez lui demander de définir les options Windows, d’ouvrir des applications, de numériser du texte et des images dans les applications, de démarrer l’assistant de configuration, de vérifier les mises à jour, etc. C’est un outil pour contrôler de nombreux aspects de votre ordinateur, transformant tout le monde en un utilisateur avancé.

Sans surprise, Windows Copilot est basé sur la même technologie d’intelligence artificielle que Microsoft utilise dans le cadre de Bing Chat, ce qui indique que vous pouvez demander à Windows Copilot de rechercher sur le Web en plus de vous aider dans les tâches effectuées localement sur votre PC. Il prend même en charge les plugins Bing Chat et ChatGPT, faisant de Windows Copilot une plate-forme extensible.

Windows Copilot sera disponible en avant-première dans le cadre du programme Windows Insider tout au long du mois de juin, ce qui indique également qu’il sera probablement déployé pour tous les utilisateurs dans le cadre de Windows 11 23H2 à l’automne.



