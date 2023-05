« Explosion au Pentagone », donc une photo créée par l’IA a brûlé 500 milliards de dollars

Une photo créée par l’IA d’une explosion massive près du Pentagone est devenue virale sur Twitter. La nouvelle a semblé être propagée par les médias officiels, à tel point qu’elle a provoqué plusieurs milliards de dollars de krachs boursiers.

Dans le graphique de l’indice Dow Jones du 22 mai, à un certain moment, il y a un petit pic à la baisse. Le Down Jones est l’indice qui rapporte les résultats de la Bourse de New York et fait partie des paramètres les plus surveillés par les analystes financiers. Ce pic de baisse, enregistré entre 10h06 et 10h10 correspond à une perte de 80 points. Cette fuite a été causée par un seul reportage « Une explosion a été enregistrée près du Pentagone ». La nouvelle, comme la photo qui le prouve, était fausse. Mais pour arriver à influencer Down Jones, nous sommes confrontés à un faux trop bien construit, né de l’intelligence artificielle et d’une utilisation douteuse des nouvelles tiques bleues sur Twitter introduites par Elon Musk.

L’image est toujours visible sur Twitter. Sur la gauche, on voit une énorme explosion, une colonne de fumée très épaisse qui monte dans le ciel et enveloppe tout ce qui l’entoure. Sur la droite, cependant, on voit un bâtiment qui ressemble au Pentagone, le siège du département américain de la Défense situé à Washington. Le fait qu’il s’agisse de fake news est désormais connu mais l’image circule toujours sur la plateforme, souvent accompagnée d’un graphique montrant combien d’argent a été perdu en bourse dès que la nouvelle est devenue virale. Selon le portail financier The Kobeissi Letter un autre indice, le S&P 500 a vu environ 500 milliards de dollars partir en fumée en quelques minutes. Cet indice recueille les performances boursières de 500 des plus importantes sociétés financières des États-Unis.

Pourquoi une photo du Pentagone en feu est devenue si virale

Dans ce cas la viralité des photos n’est pas liée à la qualité de l’image. Ce n’est pas une rediffusion de ce qui s’est passé avec des images du pape François portant une doudoune surdimensionnée. La photo est granuleuse et l’architecture approximative. Seule la colonne de fumée est convaincante. Ce qui rend la photo virale, surtout crédible, c’est le fait qu’elle a été immédiatement partagée par une série de comptes Twitter minuscules avec des ticks bleus et connectés à des médias reconnus.

Plus précisément, l’image a été publiée par le compte Bloomberg Feed, un profil avec une coche bleue qui semble être lié au journal Bloomberg bien connu (et fiable). Les deux profils, en revanche, n’ont rien à voir. De là, l’image a été partagée par d’autres profils, tous vérifiés avec le nouvel abonnement Twitter Blue voulu par Elon Musk qui a changé la façon dont les ticks bleus sont attribués. Maintenant, tout ce que vous avez à faire est de payer un abonnement d’environ 8 $ par mois pour en obtenir un.

