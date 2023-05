Liste des supercalculateurs TOP500 : les États-Unis continuent de dominer, le nombre de systèmes alimentés par AMD augmente de 29 %

Qu’est-ce qui vient de se passer? La 61e édition de la liste TOP500 est arrivée, présentant les supercalculateurs les plus rapides au monde. Comme auparavant, le seul ordinateur exascale – celui avec des performances supérieures à 1 exaflop – est la machine leader : le système américain Frontier qui est alimenté par les processeurs AMD Epyc. Les États-Unis dominent le classement, et c’est une performance particulièrement bonne pour AMD.

Il y a un an, le supercalculateur Frontier du Département américain de l’énergie est devenu le premier ordinateur exascale sur la liste TOP500, faisant tomber le Fugaku japonais de 442 pétaflops de la première place.

Le score de référence HLP-MxP de Frontier, qui mesure les charges de travail de calcul haute performance et d’intelligence artificielle, est passé de 1,02 exaflops en novembre à 1,194 exaflops (pic de 1,67 exaflops) dans la liste la plus récente, soit un bond de 17 % en termes de performances.

TOP500 intègre également les résultats de référence HPCG (High-Performance Conjugate Gradient), offrant une mesure de performance alternative. Frontier a le deuxième score HPCG le plus élevé (14,05), tandis que Fugaku est numéro un, grâce à son score de 16,0.

Frontier possède 8 699 904 cœurs. Son architecture HPE Cray EX combine des processeurs AMD Epyc de 3e génération avec des accélérateurs AMD Instinct 250X ainsi qu’une interconnexion Slingshot-10.

En plus du meilleur supercalculateur alimenté par AMD, les composants de l’équipe rouge se retrouvent dans 121 systèmes du top 500, soit une augmentation de 29 % par rapport à l’année dernière. Quatre des dix premières machines sont alimentées par AMD, tandis que deux utilisent des processeurs Intel et deux sont alimentés par IBM.

Les machines AMD représentaient près de la moitié (21) des 44 nouveaux systèmes ajoutés à la liste TOP500 au cours de l’année dernière, bien qu’Intel ait toujours un nombre plus élevé dans l’ensemble.

La Chine et les États-Unis continuent de dominer la liste. Les États-Unis comptent désormais 150 supercalculateurs dans le top 500, contre 126, tandis que le nombre de placements en Chine est passé de 162 à 134. En ce qui concerne les continents, cependant, l’Asie s’est classée en tête avec 192 places, suivie de l’Amérique du Nord (160) et de l’Europe (133). ).

La Chine avait les deux premiers supercalculateurs sur la liste – Sunway TaihuLight et Tianhe-2A – et plus d’entrées que les États-Unis dans l’ensemble, mais le pays a glissé ces dernières années, n’ayant ajouté qu’un seul système en 2023. Les sanctions américaines n’ont pas aidé, en particulier ceux qui ciblent les GPU haut de gamme de NVIDIA et AMD pouvant être utilisés dans les supercalculateurs.

Cependant, comme le note The Reg, la Chine pourrait se retenir. Ses systèmes Sunway Oceanlite et Tianhe-3, tous deux basés sur des architectures de puces locales, ont dépassé le cap de l’exaflop en 2021. On pense que la Chine contourne les sanctions pour construire des supercalculateurs, ce qui pourrait expliquer pourquoi elle ne veut pas attirer davantage l’attention. aux nouvelles machines en les soumettant au TOP500.

