SpaceX emmène quatre autres astronautes privés dans l’espace : un billet coûte 55 millions de dollars

Avec sa deuxième mission, Axiom entend réaliser de nouvelles expériences scientifiques, accroître l’expérience du personnel au sol et élargir les fronts de collaboration, en l’occurrence avec l’Agence spatiale saoudienne.

Si des particuliers mettent les pieds dans des lieux auparavant inaccessibles, c’est là le symptôme de la révolution commerciale : en d’autres termes, ce qui appartenait à quelques-uns devient à tous. C’est arrivé pour toutes les innovations, maintenant l’Espace est à l’avant-garde. Hier, la deuxième mission commerciale habitée, Axiom 2, a décollé sur une fusée SpaceX, fondée par Elon Musk. À bord se trouvent également le premier homme et la première femme astronautes d’Arabie saoudite, Ali Alqarni et Rayyanah Barnawi. Ce matin, la mission a atteint la Station spatiale internationale.

Dans deux ans, Axiom prévoit de lancer les premiers modules depuis sa station spatiale, la base pour amener plus de monde dans l’espace. L’investissement privé vise à transformer l’orbite terrestre en autre chose : un laboratoire (pour fabriquer des matériaux impossibles à produire sur Terre à cause de la force de gravité), un plateau de tournage, une salle de sport pour entraîner les astronautes et même une nouvelle frontière du tourisme. « Nous nous sentons vraiment prêtes à partir », a déclaré Peggy Whitson, la première femme commandant de la mission spatiale privée. Axiom-2 est « un précurseur de là où nous nous dirigeons ».

La mission Axiome 2

La fusée Falcon 9 a décollé hier à 17h37 du Kennedy Space Center en Floride, et l’équipage est arrivé ce matin à la Station spatiale où des tests seront effectués pendant huit jours. On ne sait pas combien la mission a coûté, mais chaque membre a payé 55 millions de dollars pour participer. L’équipage a voyagé sur le vaisseau spatial « Liberté » de SpaceX, déjà utilisé par la NASA pour transporter ses astronautes vers la station spatiale. La mission, dirigée par Peggy Whitson, une astronaute de la NASA ayant passé 665 jours dans l’espace, devenue plus tard directrice de vol d’Axiom, est composée de quatre personnes.

L’équipage comprend les astronautes saoudiens Rayyanah Barnawi, oncologue spécialiste du cancer du sein, Ali Al-Qarni, ancien membre de l’armée de l’air saoudienne et pilote d’avion, puis l’entrepreneur John Shoffner, qui a fondé une entreprise de câblodistribution dans la fibre optique, et est passionné par l’Espace, à 17 ans il passe son brevet de pilote. « J’ai l’impression de m’y être préparé toute ma vie », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse.

L’avenir de l’espace

Ce n’est pas la première mission d’Axiom, en 2022 trois dirigeants d’entreprise étaient accompagnés de Michael López-Alegría, un ancien astronaute de la NASA. Cependant, l’Ax-1 avait duré 17 jours en raison de problèmes météorologiques qui avaient empêché un retour en toute sécurité sur Terre. L’objectif à long terme d’Axiom est de construire sa propre station spatiale en orbite terrestre, et avec sa deuxième mission, il entend réaliser une série d’expériences scientifiques, accroître l’expérience du personnel au sol et élargir les fronts de collaboration, en l’occurrence avec le Agence spatiale saoudienne.

La NASA a pendant des années empêché les particuliers de visiter la station spatiale, puis en 2019 a changé de cap en ouvrant de nouvelles collaborations au-delà des frontières des États. « Ces missions sont très importantes pour nous à la NASA car nous cherchons à ouvrir l’espace, et en particulier l’orbite terrestre basse, à un échantillon plus large de la société« , a expliqué Ken Bowersox, administrateur associé de la direction des missions des opérations spatiales de la NASA. « Il y a beaucoup à faire là-bas. Et nous pensons que l’économie en orbite terrestre basse continuera de se développer et qu’un jour la NASA s’impliquera. Nous achèterons services de l’industrie privée en orbite terrestre basse, puis nous explorerons tout ce qui se trouve là-bas. »

