L’intelligence artificielle chinoise déteste Winnie l’ourson : si vous le nommez, vous êtes banni

Ernie Bot, le rival chinois de ChatGPT, ne sait même pas où est parti le Covid, évite les questions sur Xi Jinping et semble avoir absorbé par osmose tous les veto du gouvernement de Pékin.

Le dernier test d’IA de Baidu pose problème. Le chatbot s’appelle Ernie Bot, il a été lancé en mars, et il semble qu’il ne veuille pas parler de Covid, de Xi ou de tout autre sujet qui fait lever le nez à Pékin. Et alors une nouvelle question se pose : que se passe-t-il si un logiciel est construit à l’image et à la ressemblance du pays qui le produit ? Ils pourraient devenir des couloirs d’écho d’idéologies, des moyens de censure, de propagande ou de désinformation. Pas plus tard que la semaine dernière, Sam Altman, PDG d’OpenAi, la société ChatGpt et Dall-E, a mis toutes ses craintes sur le banc devant un panel de sénateurs, demandant une réglementation gouvernementale stricte pour empêcher la nouvelle technologie de créer plus de mal que de bien. Maintenant qu’Ernie Bot a décidé que la pandémie de Covid-19 n’a pas commencé à Wuhan et a effacé Winnie l’ourson de la surface de la terre (quiconque essaie même de nommer l’ours en peluche est interdit par l’intelligence artificielle chinoise), il devient encore plus urgente une réglementation stricte des chatbots.

Pour Ernie bot personne ne sait où le Covid-19 a commencé

La journaliste Eunice Yoon a testé Ernie Bot, le rival de ChatGPT produit par Baidu, lors de l’émission CNBC « Squawk Box ». Yoon a commencé à demander au chatbot chinois des informations sur le coronavirus, y compris quel était l’épicentre de la pandémie. « L’origine du nouveau coronavirus fait toujours l’objet de recherches scientifiques »Erni a répondu Aucune mention de Wuhan ou de la Chine. Et quand Yoon a tenté de demander pourquoi la Chine avait suspendu sa politique zéro Covid (politique extrêmement dure et violente qui a généré des protestations à travers le pays), Ernie resta silencieux. Il ne voulait même pas parler de politique en général, il passait sous silence Xi Jinping comme si par osmose elle avait absorbé toute la crainte de l’autoritarisme. D’autre part, les chatbots se nourrissent des données et des informations qui leur sont transmises, se transformant ainsi en une version artificielle d’un pays, d’une culture ou d’un régime.

Comment effacer Winnie l’ourson de la surface de la terre

Non seulement appuyez sur le black-out sur les politiques zéro Covid, Ernie semble également avoir oublié que Winnie l’Ourson existait même. Ce n’est pas un accident. Le gouvernement chinois tente depuis des années de réprimer tous les liens entre le protagoniste des histoires de Christopher Robin et le président Xi Jinping. Tout commence en 2013, lorsque Xi rencontre Barack Obama aux États-Unis, ils sont photographiés ensemble et l’image est immédiatement assimilée à un cadre de Winnie l’ourson, où l’ours (Xi) marche en trottant à côté de son ami Tigrou (Obama). Moins d’un an plus tard, une photo de Xi en compagnie du Premier ministre japonais Shinzo Abe est devenue virale et, compte tenu de son expression, il est associé à l’âne triste du dessin animé Bourriquet.

Et puis le plan où le président Xi jette un coup d’œil depuis le toit de sa limousine spéciale Drapeau rouge pour inspecter les troupes, qui est rapidement mis en contraste en ligne avec une photo jouet de Winnie l’ourson sautant de sa voiture. Les mèmes continuent de se répandre à tel point qu’en 2015 selon la société Global Risk Insight, qui fournit des analyses sur la façon dont les événements politiques mondiaux affectent la société et l’économie, l’image de Xi comparée à Winnie est le cliché le plus censuré de l’année. La répression est devenue de plus en plus sévère, à tel point qu’en 2018 la chaîne de télévision américaine HBO a été bloquée parce que l’humoriste John Oliver a assimilé le personnage de Winnie l’Ourson à Xi. Il n’est donc pas étonnant que lorsqu’on lui demande : « Quelle est la relation entre Xi et Winnie l’ourson« , non seulement Yoon n’a pas reçu de réponse, mais aussi son accès à Ernie a été désactivé.

