Le processus d’Hiroshima sur l’intelligence artificielle débute au G7 : « Maintenant, il faut fixer des limites »

Pour la première fois, l’intelligence artificielle entre de plein droit dans l’agenda international. Les dirigeants des sept pays ont évoqué les risques et les perspectives de cette technologie, appelant à une régulation respectueuse des principes démocratiques.

La sécurité de l’information n’a jamais vraiment été à la table du G7, les innovations technologiques n’ont pas toujours été discutées. Il fallait parler de géopolitique, d’économie, d’accords internationaux : des choses plus importantes. Vient ensuite l’intelligence artificielle. Au milieu de sujets familiers au G7 (ils ont évoqué la contre-offensive contre les envahisseurs russes et comment ralentir la spirale descendante des relations avec la Chine), les chefs d’État ont également dû se débattre avec la nouvelle technologie qui promet désormais de révolutionner le monde. , pour le meilleur ou pour le pire. En quelques mois à coups de soubresauts, de blocages, d’annonces enthousiastes et de prophéties funèbres, elle a gagné une place à table. Et ainsi les dirigeants ont ouvert le «Procès d’Hiroshima» pour réglementer l’intelligence artificielle générative.

Une poussée mondiale pour freiner l’IA

Les dirigeants du Royaume-Uni, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon, des États-Unis, du Canada et de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sont tous d’accord : l’IA doit être réglementée. En revanche, il y a quelques jours à peine, Sam Altman, PDG d’OpenAi, et père de ChatGPT, l’IA qui a ouvert la danse tourmentée du progrès, a mis toutes ses craintes sur le banc devant un jury de sénateurs. C’était un appel à l’aide, pour demander aux institutions d’arrêter sa créature.

Avant cela, il y avait la lettre signée par les géants de la technologie, Elon Musk ou Steve Wonziak, demandant de bloquer l’IA et de donner aux hommes le temps de suivre les machines. Même la Maison Blanche a ouvert ses portes aux PDG de Big Tech qui ont investi dans l’IA, se sont assis autour d’une table et ont décidé d’investir 140 millions de dollars dans des centres de recherche en intelligence artificielle, et de publier les lignes directrices pour réguler la technologie. Il est donc clair que cette fois la sphère tech ne pouvait pas rester en dehors des salles du G7.

Comment réglementer l’intelligence artificielle

Garde-corps est le mot d’ordre, tout le monde l’a dit. L’idée est juste de mettre des rails pour guider quelque chose qui dévale à très grande vitesse. « Les avantages potentiels de l’intelligence artificielle pour les citoyens et l’économie sont grands », a déclaré von der Leyen lors de la séance d’ouverture des pourparlers des dirigeants du G7 à Hiroshima vendredi, « en même temps, nous devons accepter les garde-fous pour développer L’IA dans l’UE, qui reflète nos valeurs démocratiques. Nous voulons que les systèmes d’IA soient précis, fiables, sûrs et non discriminatoires, quelle que soit leur origine. » Parmi les nombreux problèmes d’IA qui ont été répertoriés figurent : la désinformation, une crise du marché du travail, la violation du droit d’auteur et les données des utilisateurs qui peuvent ne pas être sécurisées.

Rishi Sunak a expliqué que l’IA peut offrir de grands avantages pour la croissance économique et la transformation des services publics, mais elle doit être appliquée « en toute sécurité et avec des garde-fous pour la guider. Nous avons adopté une approche délibérément interactive car la technologie évolue rapidement et nous voulons nous assurer que notre réglementation puisse également évoluer. Sunak a également ajouté que le gouvernement britannique travaillera avec des alliés pour coordonner une réglementation solide.

L’avis des ministres des différents États

Déjà en avril, les ministres de l’innovation appartenant aux États du G7 se sont réunis au Japon pour discuter de l’intelligence artificielle. Petit commentaire : l’Italie n’a pas de ministère dédié à la Transformation Digitale, lorsque Giorgia Meloni a présenté la liste des ministres, il manquait un nom. Le vide a été comblé lors de la construction en plaçant Alessio Butti, sous-secrétaire du Premier ministre, à la tête des politiques numériques.

« Les politiques et réglementations en matière d’IA doivent être centrées sur l’humain et fondées sur neuf valeurs démocratiques, dont la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la protection de la vie privée et des données personnelles », ont expliqué les ministres dans un communiqué. « Nous réaffirmons également que les politiques et réglementations en matière d’IA doivent être avant-gardistes afin de préserver un environnement ouvert et propice au développement et au déploiement de l’IA qui maximise les avantages de la technologie pour les personnes et la planète tout en atténuant les risques. »

« Nous prévoyons de convoquer de futures discussions du G7 sur l’IA générative qui pourraient inclure des sujets tels que la gouvernance, la manière de protéger les droits de propriété intellectuelle, y compris le droit d’auteur, de promouvoir la transparence, de lutter contre la désinformation », y compris la manipulation d’informations par des forces étrangères.

