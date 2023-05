L’application BugCheck2Linux permet aux utilisateurs d’exécuter Linux après un crash de Windows

WTF ? ! Quelqu’un a conçu un outil expérimental capable d’exécuter un programme ou même un petit système d’exploitation après un plantage de Windows. Il a de nombreuses limitations, mais la possibilité de continuer à travailler sur un PC même après un BSOD peut s’avérer utile dans de nombreuses situations.

Lorsque Windows rencontre un état d’erreur test et irrécupérable, le système d’exploitation se bloque et affiche le tristement célèbre écran bleu de la mort (BSOD). En règle générale, la seule solution à un BSOD est de redémarrer la machine et d’espérer qu’aucune donnée test n’est perdue. C’est une bizarrerie ennuyeuse de Windows depuis plus de 30 ans depuis que Microsoft a introduit l’écran d’erreur avec Windows NT 3.1 en 1993.

Cependant, un utilitaire open source récemment sorti bouleverse la tradition BSOD, promettant aux utilisateurs la possibilité de continuer à utiliser leur PC même après un crash Windows irrécupérable. Repéré pour la première fois par NTDEV, le développeur du mod Windows Tiny11, l’outil BugCheck2Linux peut exécuter un « vrai » shell Linux après une occurrence de BSOD Windows.

Le développeur d’applications NSG650 explique que l’utilitaire BugCheck2Linux peut faire sa magie en enregistrant « simplement » un rappel BugCheck. Selon la documentation officielle de Microsoft, un driver peut utiliser la fonction de rappel BugCheck pour ajouter des données spécifiques au driver au fichier de vidage sur incident ou même réinitialiser le périphérique à un état de fonctionnement connu.

Windows a planté ? Passez simplement à Linux!

Une démonstration de la fonctionnalité de rappel de vérification des bugs de Windows, qui permet à Windows d’exécuter des programmes APRÈS qu’il ait un BSOD !

Un pas de plus vers le mythique Blue Screen of Doom.https://t.co/w10EOlJeEQ pic.twitter.com/coQQW6eKMr – NTDEV (@NTDEV_) 15 mai 2023

La fonction de rappel de BugCheck peut également exécuter un fichier exécutable ou un système d’exploitation non Windows entier, basé sur du texte, comme dans le cas de BugCheck2Linux. L’utilitaire exploite le driver bootvid.dll, un driver de sortie vidéo Windows en mode VGA pendant la routine d’amorçage, pour la sortie vidéo et un driver de clavier PS/2 pour interroger l’entrée clavier.

BugCheck2Linux s’exécute en tant que driver dans l’environnement standard de Windows. Après le BSOD, le driver démarre un petit émulateur RISC V utilisant un shell textuel Linux. Le développeur crédite d’autres projets open source tels que mini-rv32ima (l’émulateur RISC V), le projet ReactOS (documentation bootvid) et le wiki OSdev pour la documentation concernant le système d’interrogation PS/2.

Bien qu’il fournisse quelque chose d’inédit, comme un système d’exploitation complet après un crash de Windows, NSG650 reconnaît les nombreuses limitations de l’outil. L’utilitaire ne prend pas en charge les séquences d’échappement ANSI. Il fonctionne à seulement une résolution de 640×480 en 16 couleurs. Il ne fonctionne qu’en mode BIOS, il n’y a donc actuellement aucune prise en charge des systèmes UEFI. Il est très lent et offre une mauvaise prise en charge du clavier.



