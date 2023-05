Mixed : Beepberry est un croisement entre un BlackBerry, un Raspberry Pi et une calculatrice

En bref : Eric Migicovsky, concepteur de montres intelligentes Pebble, espère attraper la foudre dans une bouteille pour la deuxième fois avec un nouveau gadget électronique si minimaliste qu’il n’a même pas de boîtier.

Le Beepberry est un appareil informatique portable e-paper doté d’un écran LCD Sharp Memory à faible consommation d’énergie et à contrat élevé avec une résolution de 400 x 240. Il est couplé à un clavier rétroéclairé + pavé tactile d’un BlackBerry Classic et peut être commandé avec un Raspberry Pi Zero W (ou vous pouvez fournir votre propre SBC).

Une batterie de 2 000 mAh fournit le jus, mais vous devrez imprimer en 3D votre propre boîtier pour le gadget. Dans l’une des démos, le système est montré avec la batterie maintenue en place par un élastique. Il y a aussi une LED RVB programmable pour les notifications, un bouton latéral programmable et un port USB-C pour la programmation et le chargement. Vous devrez également fournir une carte microSD pour le stockage.

L’ordinateur de poche est destiné à être utilisé avec Beeper, l’application de chat universelle qui combine 15 réseaux de chat en un seul package. Migicovsky a lancé Beeper au début de 2021 pour faciliter la vie de ceux qui utilisent plusieurs plateformes de chat différentes.

Sur Twitter, Migicovsky a dit il voulait un appareil « week-end » qui lui permettrait de rester en contact avec ses amis et sa famille sans les distractions d’un smartphone à part entière. Dans un article de blog séparé, le créateur a déclaré que les utilisateurs devront se familiariser avec Linux afin de tirer toute sorte de valeur de l’appareil. « Ne vous attendez pas à quelque chose de parfait », a-t-il déclaré à propos de l’ordinateur de poche de base.

Le Beepberry est disponible en pré-commande à partir de 79 $ pour un modèle barebones ou 99 $ si vous voulez un Raspberry Pi Zero W inclus. La page du produit note qu’il y a 50 unités disponibles pour être expédiées immédiatement aux développeurs et aux pirates, bien qu’il ne soit pas clair combien sont encore en stock au moment de la rédaction de cet article.



