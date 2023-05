Après Elon Musk, la NASA enrôle aussi Jeff Bezos, il va devoir construire un atterrisseur pour atterrir sur la lune

Jeff Bezos et son Blue Origin se chargeront de la construction d’un atterrisseur qui devra se poser sur la Lune avec la mission Artemis V, prévue en septembre 2029. Le projet met Blue Origin en concurrence directe avec le SpaceX d’Elon Musk.

Gradatim, féroce. À petits pas, mais férocement. C’est la devise de Blue Origin, la société spatiale fondée par Jeff Bezos. Mais aujourd’hui, cela ressemble plus à une stratégie qu’à une devise, étant donné que Blue Origin vient de remporter un contrat de 3,4 milliards de dollars auprès de la NASA. Pas une entreprise facile, ce qu’Elon Musk et son SpaceX avaient réussi ces dernières années. La NASA a confié à Blue Origin l’un des projets les plus convoités de l’industrie aérospatiale : la construction d’un atterrisseur capable d’atterrir sur la Lune pour le programme Artemis. Cet objectif devrait être atteint d’ici 2030.

Aussi parce que contrairement au SpaceX d’Elon Musk, Blue Origin n’a pas une énorme expérience dans le domaine de l’Espace. Pour l’instant, il ne s’est distingué que pour les vols touristiques, des lancements très courts dans lesquels les astronautes sont sortis de l’atmosphère pendant quelques minutes à bord d’un module qui revient ensuite placidement sur Terre. Comme l’a démontré le voyage inaugural, avec Jeff Bezos lui-même à bord, le module atteint juste une étape au-delà du bord de l’atmosphère. Assez pour être techniquement un astronaute et pas seulement une personne abattue en l’air par une fusée.

Quel est le contrat de Jeff Bezos ?

Blue Origin ne peut pas tout faire tout seul. Pour cette raison, le contrat signé par le fondateur d’Amazon inclut également d’autres sociétés, telles que Lockheed Martin, Boeing, Draper et Astrobotic. Bill Nelson, un cadre de la NASA, a commenté la signature de ce contrat en faisant valoir que dans cette phase, l’espèce humaine est confrontée à une nouvelle saison d’exploration spatiale : « Nous sommes dans un âge d’or des vols spatiaux humains, rendu possible par les partenariats commerciaux et internationaux de la NASA . Ensemble, nous investissons dans l’infrastructure qui permettra aux premiers astronautes d’atterrir sur Mars. »

Blue Origin contre SpaceX

Les problèmes pour l’alunissage sont nombreux et ceux pour leur avenir encore plus. En fait, l’objectif à long terme est de permettre aux astronautes de rester des semaines, voire des mois dans les avant-postes qui seront créés sur la Lune. Pour l’instant impossible avec les technologies dont nous disposons, ne serait-ce que parce qu’on ne sait pas ce que ces astronautes devraient manger étant donné que les repas qu’ils consomment sur la Station Spatiale Internationale se conservent un an et demi au maximum.

Pour tenter de résoudre ces problèmes, la NASA a décidé d’appliquer le plus ancien modèle capitaliste : la concurrence. En fait, Blue Origin devra concevoir et construire l’atterrisseur lunaire, le neuf devrait être Blue Moon, pour la mission Artemis V, tandis que Space X travaille sur l’atterrisseur pour Artemis IV. Dans le calendrier de la NASA, Artemis IV est prévu pour septembre 2028, tandis qu’Artemis V est prévu pour septembre 2029. Explique Lisa Watson-Morgan, directrice de la NASA : « Avoir deux conceptions d’atterrisseurs lunaires distinctes, avec des approches différentes pour répondre à la mission de la NASA, offre une plus grande robustesse et garantit une cadence régulière des alunissages ».

