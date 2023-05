Montres connectées à longue autonomie (2023) : super, mais avec des compromis

Il peut être difficile de comprendre pourquoi vous devez généralement recharger une Apple Watch ou une Google Pixel Watch tous les jours, alors que les montres de Huawei ou d’Amazfit n’ont pas besoin d’être branchées pendant une semaine. A première vue, ils proposent des équipements quasiment identiques. Si vous recherchez une longue durée de vie de la batterie et vos données de fitness, il ne doit pas nécessairement s’agir d’une smartwatch d’Apple, Google ou Samsung.

Ce sont quelques-unes des montres les plus importantes avec des durées de fonctionnement impressionnantes…

Contenu:

Withings ScanWatch : jusqu’à 50 jours d’autonomie

La ScanWatch et la luxueuse ScanWatch Horizon sont des montres dites hybrides. Cela indique qu’ils présentent des cadrans de montre réguliers au lieu d’affichages complets. Cependant, il y a un petit écran qui affiche des éléments intelligents. Et bien sûr, il y a une surveillance étendue de vos données de santé, y compris la fréquence cardiaque, l’ECG, l’oxymètre et les habitudes de sommeil.

La durée de vie de la batterie est remarquable. Aussi parce que la montre fournit des données de santé précises. (Photo : Withings)

Le fabricant spécifie la durée de vie moyenne de la batterie jusqu’à 30 jours. Ceci est considérablement réduit si vous activez le suivi continu et surveillez votre sommeil. Mais même dans ce cas, vous n’avez qu’à recharger la Withings ScanWatch au maximum une fois par semaine. En cas de doute, jusqu’à 50 jours sont possibles si vous n’utilisez que le suivi du temps et de l’activité. Ensuite, vous devez vous passer d’autres éléments tels que l’électrocardiogramme et la fréquence cardiaque.

L’inconvénient est que la montre ne vous permet pas de changer le cadran ou d’autres gadgets intelligents.

Points forts de la Withings ScanWatch

vie de la batterie 30 jours en utilisation normale

50 jours en mode économie d’énergie les fonctions Détecter les battements cardiaques irréguliers

identifier les troubles respiratoires

ECG

Saturation en oxygène médicalement précise

suivi de la fréquence cardiaque

Suivi complet du sommeil

suivi d’activité compatibilité Android 10 ou supérieur

iOS 14 ou version ultérieure

Huawei Watch GT 3 Pro & GT 3 (46 mm) : 14 jours d’autonomie

La Huawei Watch GT 3 Pro est élégante, la GT 3 techniquement largement identique avec un boîtier de 46 mm a l’air plus sportive. Les deux brillent avec une autonomie impressionnante de 14 jours. On entend ici « l’utilisation typique » qui comprend 30 minutes d’appels Bluetooth et 30 minutes de lecture de musique par semaine, une fréquence cardiaque activée, un suivi du sommeil, 90 minutes de suivi par semaine (y compris le GPS), 200 activations d’affichage par jour et notifications activées (50 SMS, 6 appels, 3 rappels par jour).

Attrayante et durable – la Huawei Watch GT3 Pro. (Photo : Huawei)

Si vous utilisez la smartwatch différemment ou de manière plus intensive, la durée de vie de la batterie sera plus courte en conséquence. Même avec 180 minutes d’entraînement par semaine, un écran activé 30 minutes par jour et un suivi du stress, l’autonomie de la batterie n’est « que » de 8 jours.

Il est donc fort possible que vous deviez remplir d’énergie une Huawei Watch GT 3 (Pro) chaque semaine dans la vie de tous les jours. Mais même cela reste un très bon rapport qualité/prix.

Points forts de la Huawei Watch GT 3 (Pro)

vie de la batterie 14 jours avec une utilisation typique

8 jours en utilisation intensive les fonctions Étanche jusqu’à 30 mètres (5 ATM)

Plus de 100 modes d’entraînement

mesure de la fréquence cardiaque

Mesure SpO2 surveillance du sommeil et du stress

Suivi du sommeil avec TrueSleep 2.0 avec reconnaissance des phases de sommeil les plus importantes

Petite sélection d’applications tierces compatibilité Android 6 ou supérieur

iOS 9 ou supérieur

Amazfit T-Rex 2 : à l’extérieur jusqu’à 45 jours sans prise de courant

Il est grand et a été créé pour une utilisation en extérieur : le T-Rex 2 d’Amazfit est robuste et répond à la norme Mil-STD-810G. Cela indique qu’il résiste à la chaleur jusqu’à 70 degrés Celsius ou -40 degrés Celsius, aux chocs et à la glace, à la pluie verglaçante ou même à l’eau salée.

Amazfit annonce une autonomie de 24 jours avec une « utilisation typique » – cela indique un moniteur de fréquence cardiaque allumé en permanence toutes les 10 minutes, un suivi du sommeil, un cadran de montre statique, 150 messages push par jour, 3 notifications d’appel, 100x levage du poignet pour le afficher l’heure, mesurer l’oxygène sanguin 5x, GPS actif 90 minutes par semaine (entraînement) et un écran lumineux 5 minutes par jour. Vous entraînez-vous plus souvent ou allumez-vous l’affichage permanent, mais 7 jours et plus ne sont pas un problème. Notre test de l’Amazfit T-Rex 2 le prouve également.

Le T-Rex 2 est destiné à une utilisation en extérieur. (Photo: Amazfit)

En mode économiseur de batterie, vous pouvez même obtenir 45 jours, puis la mesure de la fréquence cardiaque et de nombreuses autres fonctions ne sont pas disponibles. En cas d’urgence, quelque part au milieu de nulle part, cela pourrait encore avoir du sens.

L’Amazfit T-Rex 2 revient sur terre lorsqu’il utilise la haute précision du GPS. Avec un suivi continu, il se termine après 26 heures. Mais : Pendant ce temps, vous pouvez enregistrer des itinéraires de randonnée précis – pour une journée entière avec toutes les fonctionnalités. Pourtant, c’est incroyable.

Une alternative élégante au T-Rex 2 est l’Amazfit GTS 4, qui a une autonomie de batterie de 14 jours au mieux.

Points forts de l’Amazfit T-Rex 2

vie de la batterie 24 jours avec une utilisation typique

10 jours en cas d’utilisation intensive

45 jours en mode économiseur de batterie

26 heures en mode GPS précis

50 heures en mode GPS équilibré

58 heures en mode GPS à économie d’énergie les fonctions Conforme à la norme militaire MIL-STD 810G

Convient aux températures extrêmement basses et très élevées

GPS bi-bande avec positionnement 6 satellites

Plus de 150 modes sportifs

Reconnaissance automatique de 8 sports

Étanche jusqu’à 10 ATM (100 mètres)

mesure de la fréquence cardiaque

Détermination de la saturation en oxygène du sang

Analyse du niveau de stress

suivi du sommeil

Applications tierces compatibilité Android 10 ou supérieur

iOS 14 ou version ultérieure

Honor Watch GS 3 : 14 jours sans recharge

Avec l’actuelle Honor Watch GS 3 et la Honor MagicWatch 2 techniquement très similaire, Honor offre non seulement une apparence très attrayante, mais également une autonomie allant jusqu’à 14 jours. Le constructeur précise les mêmes paramètres de « conditions d’utilisation typiques » que Huawei, à savoir 30 minutes d’appels Bluetooth par semaine, 30 minutes de lecture de musique par semaine, suivi constant de la fréquence cardiaque, 90 minutes de sport par semaine (GPS activé), activation de notifications (50 messages, 6 appels entrants, 3 alarmes par jour) et 200 flashs d’écran par jour. Inversement, cela indique : En pratique, la batterie peut durer beaucoup moins longtemps avec vous.

Vous n’avez pas à vous passer de la plupart des fonctions de confort. (Photo: Honneur)

En petite « compensation », il y a une fonction de charge rapide : 5 minutes suffisent pour avoir du jus pour une journée. Les propriétaires d’une Apple Watch ne peuvent que rêver de telles valeurs. Dommage que la Honor Watch GS 3 et la MagicWatch 2 ne soient pas compatibles avec l’iPhone.

Points forts de la Honor Watch GS 3

vie de la batterie 14 jours dans des conditions d’utilisation typiques

30 heures avec GPS actif les fonctions Etanche à 50 mètres (5 ATM)

Moniteur de fréquence cardiaque à 8 canaux avec moteur AI

Surveillance continue des niveaux d’oxygène dans le sang

GNSS bi-fréquence pour un positionnement précis

Plus de 100 modes d’entraînement compatibilité Android 8 ou version ultérieure

iOS non pris en charge

Garmin Instinct 2X Solar : ne rechargez plus jamais votre batterie

Pas de blague : dans le meilleur des cas, vous n’aurez jamais à recharger le Garmin Instinct 2X Solar ni à le brancher sur le secteur. Parce que grâce à un panneau solaire intégré, la lumière du soleil est suffisante pour un fonctionnement permanent. Mais même ainsi, cela dure jusqu’à 40 jours avant que vous n’ayez à chercher une prise. La condition préalable à une utilisation « illimitée » est un temps de port d’une journée complète avec un séjour de trois heures à l’extérieur à 50 000 lux.Le temps devrait donc être clément. Si ce n’est pas le cas, la batterie intégrée doit encore avoir suffisamment de « puissance ».

Autre compromis : l’écran monochrome n’a pas l’air très chic. (Photo : Garmin)

Avec le GPS activé, l’Instinct 2X Solar tient 60 heures, avec tous les systèmes satellites + multibande c’est 27 heures. Garmin promet 60 jours pour l’activité d’expédition GPS, et même 100 jours en mode économie d’énergie. Ensuite, la plupart des fonctionnalités de fitness sont désactivées.

Cependant, la montre d’extérieur n’a qu’un affichage monochrome et ne ressemble donc pas à une smartwatch pour certains utilisateurs. D’autre part, il y a une surveillance complète de la santé et une armada de capteurs. Le Garmin Forerunner 965, qui dure jusqu’à 23 jours en mode smartwatch, peut être visuellement plus intelligent.

Points forts du Garmin Instinct 2X Solar

vie de la batterie 40 jours ou illimité avec recharge solaire

60 heures avec GPS actif

40 heures avec tous les systèmes satellites

60 jours en mode expédition GPS 100 jours en mode montre à économie d’énergie les fonctions Étanche jusqu’à 10 ATM (100 mètres)

Conforme à la norme militaire américaine 810

Équipé d’une lentille de charge solaire Power Glass

Lampe de poche entièrement LED

Réception multifréquence des satellites de navigation Mesure de la fréquence cardiaque

analyse du sommeil

Mesure de la saturation en oxygène du sang

Enregistrement de la fréquence cardiaque compatibilité Android 10 ou supérieur

iOS 14 ou version ultérieure

Inconvénients des montres connectées à longue autonomie

On peut dire en général : si la batterie de votre smartwatch dure une semaine ou plus, c’est une très bonne autonomie. Mais il y a un inconvénient majeur : les montres mentionnées ici n’offrent pas non plus la flexibilité que vous pourriez souhaiter. Si vous voulez de nombreuses applications pour votre smartwatch et des connexions à des applications populaires telles que Komoot et Google Maps ou même le contrôle de votre maison intelligente, vous n’obtenez cette variété qu’avec l’Apple Watch et les smartwatches basées sur WearOS telles que Google Pixel Watch ou Samsung. Galaxy Watch5.

Les systèmes d’exploitation utilisés dans ces gadgets sont plus ouverts aux développeurs que les plates-formes en partie entièrement propriétaires d’Amazfit, Withings, Huawei ou Honor.

Avantage de la Samsung Galaxy Watch5 (Pro) et des autres montres connectées avec WearOS : un grand choix d’applications. (Photo : Samsung

Garmin, Huawei and Co. peuvent parfaitement adapter leur logiciel au matériel – le résultat est des montres intelligentes économes en énergie avec d’excellentes durées d’exécution. Avec l’Apple Watch et les alternatives WearOS, les fabricants vous proposent des composants extrêmement puissants et des écrans haute résolution, qui consomment cependant également beaucoup d’énergie en proportion.

Concrètement, cela indique : les montres connectées à longue autonomie n’offrent pas ou relativement peu d’applications et sont techniquement (souvent) moins bien équipées. Par exemple avec des processeurs moins puissants ou moins de mémoire.

Prolongez la durée de vie de la batterie – même avec des montres intelligentes économes en énergie

J’aime beaucoup ma smartwatch Samsung – malgré l’autonomie de la batterie de moins de deux jours. Mais il existe de nombreuses astuces pour prolonger la durée de vie de la batterie de la Galaxy Watch5. Vous pouvez également tirer le meilleur parti des montres intelligentes qui sont intrinsèquement durables. Par exemple, la durée de vie de la batterie de votre smartwatch Amazfit peut être optimisée et améliorée.

Les recommandations de base sont :

Affichage permanent : éteignez-le. Un écran permanent est le principal consommateur d’énergie.

GPS : Plus vous utilisez la localisation de manière intensive, plus la batterie se déchargera rapidement. De nombreuses montres connectées offrent des modes GPS équilibrés que vous pouvez utiliser pour économiser de l’énergie.

Surveillance de la santé : augmentez l’intervalle entre les lectures de la fréquence cardiaque et de l’oxygène dans le sang.

Modes d’économie d’énergie : profitez des modes d’économie d’énergie fournis par les fabricants, qui améliorent l’efficacité en appuyant sur un bouton. Même la surveillance de la santé reste souvent activée.

Notifications : Il est préférable de les désactiver complètement. Si vous ne le souhaitez pas, n’activez que ceux qui sont importants pour vous.

Fonctionnalités sans importance : Parcourez tous les paramètres et vérifiez intensivement ce dont vous avez vraiment besoin et ce dont vous pouvez vous passer. Par exemple, vous pouvez très souvent désactiver le module WLAN intégré de votre smartwatch car cela est généralement inutile.

Conclusion : Quel rôle joue l’autonomie de la batterie pour vous ?

En fin de compte, vous devez décider : voulez-vous une smartwatch avec une longue autonomie de batterie ou une montre particulièrement polyvalente avec un grand choix d’applications. Par exemple, actuellement (en mai 2023), il n’y a pas de montre WearOS qui dure 7 jours ou plus sans que vous ayez à faire de compromis.

Les smartwatches Huawei ont une longue durée de vie de la batterie. Si les inconvénients ne vous dérangent pas, ils sont généralement un très bon choix. (Photo : Huawei)

Mais : Si vous accordez de l’importance aux données de santé et au suivi de vos itinéraires de course ou de randonnée, une montre intelligente avec une longue autonomie de batterie pourrait être un bien meilleur choix qu’une montre qui s’essouffle après une journée. Vous devrez peut-être vous passer de fonctions supplémentaires, ce qui serait bien. Mais souvent ce ne sont pas des éléments existentiels. Les montres intelligentes à longue durée de vie sont livrées avec presque tout ce dont vous avez besoin ou pourriez avoir besoin de toute façon. Une riche sélection d’applications n’est peut-être pas du tout importante pour vous.

