L’épave du Titanic scannée en 3D est un "Double digitale" de la vraie chose

Qu’est-ce qui vient de se passer? Le naufrage du Titanic est l’une des catastrophes maritimes les plus notoires jamais enregistrées. Un nouvel effort de numérisation amène maintenant le naufrage au-delà des spéculations et des films hollywoodiens à succès, donnant aux experts et aux chercheurs la chance de répondre enfin à certains des plus grands mystères du navire.

La société de cartographie en haute mer Magellan et la société de télévision britannique Atlantic Productions ont travaillé ensemble sur un nouveau scan grandeur nature du RMS Titanic, le paquebot britannique qui a coulé en 1912. L’effort herculéen, sur lequel Atlantic réalise un documentaire, a pris lieu en 2022 dans les profondeurs de l’océan Atlantique.

Magellan a employé une flottille de robots sous-marins, contrôlés à distance depuis un navire spécialisé, pour scanner la coque en décomposition du Titanic pendant plus de 200 heures. L’enquête a dû endurer les eaux profondes, froides et sombres des fonds marins de l’Atlantique, à 3 800 mètres sous le niveau de la mer, luttant contre les courants sous-marins et essayant de ne pas perturber ou endommager les restes rouillés du paquebot.

Les robots ont pris plus de 700 000 images, qui ont ensuite été utilisées pour créer une reconstruction 3D fidèle de l’épave. Le responsable des données de Magellan, Gerhard Seiffert, a déclaré à la BBC que l’entreprise devait scanner et cartographier chaque centimètre carré, filmer la coque et les « parties non intéressées » ainsi que le champ de débris, la boue et tout le reste.

La reconstruction 3D représente la proue caractéristique du Titanic, qui est toujours reconnaissable même après avoir passé plus d’un siècle au fond de l’océan. La poupe, cependant, est un gâchis d’épaves métalliques. Des bouteilles de champagne non ouvertes et des effets personnels tels que des chaussures jonchent la zone.

Un grand trou au-dessus du pont donne un aperçu de ce qui reste du grand escalier du navire. Le scan 3D montre à la fois l’échelle du navire et quelques détails plus petits tels que le numéro de série gravé sur l’une des hélices métalliques. Le chercheur du Titanic, Parks Stephenson, a déclaré qu’il avait été « époustouflé » lorsqu’il a vu la reconstruction pour la première fois.

Le scan 3D représente le Titanic dans son état réel, a déclaré Stephenson, comme on ne l’avait jamais vu auparavant depuis la découverte du lieu de repos du navire en 1985. Le Titanic est considéré comme le naufrage le plus meurtrier d’un seul navire jamais enregistré, avec 1 500 morts sur les quelque 2 224 passagers et membres d’équipage à bord.

Stephenson a déclaré qu’il y a encore des choses que nous ne savons pas vraiment sur la collision du Titanic avec l’iceberg, et la nouvelle enquête numérique pourrait révéler l’état dans lequel se trouvait réellement le navire lorsqu’il a heurté le fond marin.

Les eaux profondes rongent l’épave, les microbes dévorent la coque et ses parties se désintègrent. Le nouveau scan donne aux chercheurs la possibilité de « geler » la coque vide du Titanic à temps, et cela peut rendre leur travail un peu plus facile.

