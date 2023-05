MediaTek pourrait travailler avec NVIDIA pour ajouter un nouveau GPU au SoC mobile

Moulin à rumeurs : NVIDIA et MediaTek pourraient s’associer pour fabriquer des chipsets mobiles pour smartphones et ordinateurs portables, et le premier produit de leur collaboration pourrait voir le jour dès l’année prochaine. Ce type de mouvement n’est pas inconnu, car Samsung a déjà un partenariat similaire avec AMD. Si cela est vrai, cependant, cela pourrait causer des problèmes à Qualcomm, qui se démène pour assurer son avenir en tant que fournisseur de SoC.

Pendant des années, la principale ambition de MediaTek a été de réduire la part de Qualcomm sur le marché des chipsets mobiles. À la fin de 2020, il était devenu le plus grand fournisseur de chipsets téléphoniques au monde en volume, ce qui n’était pas une mince affaire pour la société taïwanaise. Et selon les dernières données de Counterpoint, MediaTek est resté le roi du SoC jusqu’au dernier trimestre de 2022, lorsque Apple a pris la couronne en raison de la saisonnalité et du refroidissement du marché global des smartphones.

De nombreux observateurs de l’industrie se demandent où l’entreprise ira à partir de là, et le moulin à rumeurs pourrait avoir une réponse à cela. MediaTek aurait persuadé NVIDIA d’aider à développer un chipset haut de gamme plus performant pour les téléphones phares qui peuvent rivaliser avec ceux de Qualcomm, Samsung et Apple. Un rapport de DigiTimes affirme que les deux sociétés travaillent actuellement pour remplacer la solution graphique basée sur Arm dans une prochaine puce de la série MediaTek Dimensity 9000 par un GPU NVIDIA.

Le nouveau chipset pourrait arriver dès 2024, mais le rapport ne mentionne aucune caractéristique. En ce qui concerne les motivations derrière ce développement, NVIDIA domine le marché des GPU dédiés mais n’a notamment pas réussi à acquérir Arm, donc un projet comme celui-ci pourrait signifier que la société est toujours intéressée à créer de nouvelles sources de revenus avec des conceptions basées sur Arm. Et après avoir passé des années à développer des APU Tegra pour des produits tels que Shield TV et Nintendo Switch, il naviguerait dans des eaux familières en collaborant avec MediaTek.

Pour MediaTek, demander l’aide de NVIDIA serait une décision intelligente. Samsung travaillerait sur un Exynos 2400 chipset avec 12 unités de calcul graphiques AMD RDNA 2, donc MediaTek pourrait simplement chercher à avoir une alternative compétitive à cela. Ce ne serait pas une tâche difficile, car le précédent chipset Exynos 2200 s’est avéré nettement plus lent par rapport au Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 avec son GPU Adreno.

Fait intéressant, la collaboration s’étendrait jusqu’à la construction de puces pour ordinateurs portables pour Windows on Arm et Chromebooks, peut-être en réponse aux efforts de Qualcomm dans ce domaine. Après tout, Qualcomm veut prendre d’assaut le marché en utilisant les SoC Nuvia, mais les progrès dans cette direction ont été lents et la société est également poursuivie par Arm pour des problèmes de licence. Une décision surprise de MediaTek et NVIDIA pourrait leur permettre de manger le lancement de Qualcomm alors que cette dernière société fait face à une crise existentielle.

Il convient de noter qu’en 2021, MediaTek et NVIDIA ont présenté un ordinateur portable alimenté par un chipset Kompanio 1200 associé à un GPU GeForce RTX 3060. Le système était capable d’exécuter des jeux AAA comme Wolfenstein: Youngblood avec le ray tracing en temps réel et DLSS activé, et nous savons également que NVIDIA a travaillé avec Valve pour apporter plusieurs de ses technologies graphiques à Linux et Arm via Proton.

En fin de compte, nous devrons attendre et voir que toute rumeur de l’industrie doit être socket avec une bonne dose de sel. Cela dit, une concurrence accrue dans l’espace SoC mobile serait une excellente nouvelle pour les consommateurs.



