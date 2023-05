Le blizzard est "vraiment confiant" Diablo IV peut faire l’impossible en évitant la surcharge le jour du lancement

Bonne chance avec ça : Un problème que les jeux multijoueurs en ligne ne semblent pas pouvoir éviter est la surcharge du serveur à la sortie. Peu importe la quantité de tests et de fortification de serveur que font les développeurs, cela ne suffit jamais pour prévenir le problème. Blizzard dit qu’il est convaincu que Diablo IV fonctionnera parfaitement dès le premier jour.

Le directeur associé du jeu, Joe Piepiora, et le directeur artistique, John Mueller, ont déclaré à Eurogamer que les trois versions bêta publiques de Diablo IV n’étaient pas uniquement destinées à des fins de marketing, malgré le cadeau cosmétique de chiot loup qui les accompagnait. Il a déclaré qu’ils avaient soigneusement observé les problèmes de charge du serveur pour éviter les bottleneck (goulots d’étranglement) le premier jour.

« Chacune de ces versions bêta a été transformationnelle en termes de compréhension de notre propre capacité technique et de ce que nous devons faire pour en faire une expérience de lancement plus fluide en général », a déclaré Piepiora.

Muller a ajouté : « [The betas were] pas une chose triviale à faire pour nous. Mais nous considérons que la valeur en vaut la peine. Et encore une fois, ce n’est pas une question de marketing. Il s’agit vraiment d’obtenir ces informations afin que nous sachions que le premier jour sera aussi bon que possible et que nous nous sentons simplement confiants. Donc, actuellement, en ce moment, nous nous sentons vraiment confiants.

C’est sans aucun doute une revendication ambitieuse. Blizzard n’a pas d’excellents antécédents en matière de lancement de jeux en ligne sans accroc. Diablo III a connu des moments difficiles avec des serveurs rejetant des joueurs avec une « Erreur 37 ». Diablo II Resurrected avait des problèmes similaires, et la file d’attente était extrêmement longue s’il ne plantait pas en premier. Overwatch 2 s’est bloqué à cause de supposées « attaques DDoS », mais c’était le moindre de ses problèmes le jour du lancement. Même Diablo Immortal, uniquement mobile, a subi une grave surcharge de serveur au lancement.

De plus, nous ne sommes pas convaincus que n’importe quelle quantité de tests bêta préparera Blizzard pour le jour du lancement de son jeu le plus attendu à ce jour. La première version bêta, bien que publique, était fermée à tous sauf à ceux qui avaient une précommande. Le second était ouvert à tous et aurait dû leur donner leur charge de pointe la plus élevée, mais assimiler cette charge au jour de l’ouverture est idiot. De nombreux joueurs n’ont pas participé aux bêtas par peur des spoilers.

Le dernier mais non le moindre était le « Server Slam » le week-end dernier. Nous pensons que l’événement n’a pas été critiqué du tout. PCGamesN a noté que plus d’un million de joueurs ont réclamé leur cosmétique de loup-garou gratuit à la fin de la deuxième version bêta. En plus d’essayer une autre classe, il n’y avait pas autant d’attrait pour obliger les joueurs à se joindre à Server Slam.

Nous avons rejoint Server Slam pendant environ 30 minutes pour voir à quel point il serait difficile de s’entendre et, certes, nous n’avons eu aucun problème. Cependant, notre facilité de connexion était-elle due au fait que Blizzard disposait de suffisamment de serveurs pour le jour du lancement, ou les charges étaient-elles faibles en raison de « été là, fait cela? »

Pour être juste, Blizzard n’est pas le seul à traiter ce problème. Il est difficile de se souvenir d’un jeu en ligne multijoueur récent qui n’a pas été surchargé le jour du lancement. Le problème réside probablement dans les compteurs de haricots autorisant l’achat d’une capacité de serveur minimale, puis la mise à l’échelle à des niveaux réalistes, car cela permet d’économiser quelques dollars par rapport à l’achat excessif et à la réduction.

La confiance de Blizzard dans sa capacité à éliminer la surcharge du premier jour est louable, et si c’est le cas, cela devrait servir d’excellent exemple de la façon d’y parvenir. Cependant, nous le croirons quand nous le verrons le 6 juin.

