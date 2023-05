Vous avez un compte Gmail et il n’est pas actif depuis deux ans ? Google est prêt à l’annuler

La campagne de suppression des anciens comptes devrait débuter en décembre 2023. Les premiers à être supprimés seront les comptes ouverts et jamais réutilisés, ceux que nous n’avons peut-être fait que pour accéder à un seul service. Cependant, les utilisateurs seront informés avant l’annulation.

Internet n’est pas éternel. Chaque fois que nous confions notre contenu à un service cloud, nous décidons d’accepter une série de risques. Notre compte peut être volé, un mot de passe oublié, un serveur en panne ou une nouvelle politique de sécurité peut bloquer l’accès. Ou tout peut simplement être supprimé. En décembre, Elon Musk a annoncé que Twitter commencerait à supprimer environ 1,5 milliard de comptes inactifs. C’est maintenant au tour de Google mais cette fois, plus qu’une menace, cela ressemble à un plan d’affaires précis. Parmi les parties de Mountain View, il doit y avoir quelqu’un qui s’inspire de Twitter, étant donné que ces derniers jours, l’entreprise avait également annoncé une nouvelle politique sur les tiques bleues.

Mountain View a annoncé qu’à partir de décembre 2023, il commencera à supprimer tous les comptes inactifs depuis au moins deux ans. Cela indique que non seulement les boîtes aux lettres Gmail seront supprimées, avec tous les e-mails archivés, mais également tous les contenus et préférences des services Google qui ont été utilisés avec cet e-mail. Donc, si vous avez téléchargé des vidéos sur YouTube avec un compte que vous n’avez pas utilisé depuis des années, il est peut-être temps de vous reconnecter.

Qu’adviendra-t-il des comptes inactifs

L’approche sera « progressive ». Il y aura des avertissements, des demandes d’accès également dans les e-mails secondaires et ce n’est qu’alors qu’il sera supprimé. Mais surtout, les premiers à être éliminés seront les comptes créés et jamais réutilisés. Celles que nous créons parfois pour accéder à un seul service et laissons ensuite au bas de notre historique informatique. L’entreprise a justifié cette nouvelle stratégie en expliquant que les comptes inutilisés peuvent devenir un risque pour la sécurité. En fait, s’ils ne disposent pas de systèmes d’authentification à deux facteurs, ils peuvent être volés, utilisés pour entrer en contact avec des comptes réellement utilisés ou devenir un moyen d’usurpation d’identité. Bien sûr, faire de la place sur les serveurs est également pratique pour Google.

Comment récupérer un compte inutilisé

Il n’est pas difficile d’exhumer vos cadavres numériques. Vous pouvez à nouveau accéder à votre boîte mail ou interagir avec l’un des services dérivés du compte. Vous pouvez télécharger modifier une photo enregistrée sur Google Photos, commenter une vidéo avec votre compte YouTube ou télécharger une application depuis le Play Store. Dans tous les cas, si la stratégie de Google ne change pas, avant de voir votre compte résilié vous serez inondé d’avertissements.

