Titanic : après plus de 100 ans les nouvelles images de l’épave révèlent les secrets du naufrage

Plus de 70 000 images ont été prises montrant le Titanic dans son intégralité. Grâce aux scans, les chercheurs pourront reconstituer la dynamique de l’accident et comprendre comment le navire a coulé.

Non seulement « le cœur d’une femme est un profond océan de secrets », comme le dit Rose dans le final du film Titanic. Depuis plus de 100 ans, le paquebot Olimpic est resté au fond du gouffre et personne ne sait encore vraiment comment il y est arrivé. Nous savons pour l’iceberg, pour la collision, environ 16 canots de sauvetage pas assez pour tous les passagers. Mais ce n’est qu’une partie de l’histoire. L’autre, personne n’a encore réussi à le découvrir, mais grâce à un nouveau scan du Titanic, peut-être que pour la première fois, les chercheurs trouveront les réponses à ces questions restées en suspens pendant plus d’un siècle.

Parks Stephenson, un analyste du Titanic qui a étudié le navire pendant des années, a été « abasourdi » lorsqu’il a vu les scans. « Ils vous permettent de regarder l’épave dans son intégralité, vous pouvez la voir dans son contexte et en perspective. Et ce qu’elle vous montre maintenant, c’est le véritable état de l’épave. » Il a également ajouté que l’étude des scans pourrait offrir de nouvelles informations sur la dynamique de l’accident. « Nous ne comprenons vraiment pas le caractère de la collision avec l’iceberg. Nous ne savons même pas si elle l’a heurté sur son côté tribord, comme cela est montré dans tous les films, ou si elle a pu s’échouer sur l’iceberg, » il expliqua.

Le premier scan numérique de l’épave

A 3800 mètres de profondeur, le premier scan numérique grandeur nature a été réalisé sur les fonds marins de l’Atlantique. Grâce à la cartographie des grands fonds, le Titanic a été reproduit en 3D. Les scientifiques espèrent ainsi mieux comprendre ce qui est arrivé au paquebot en 1912. Nous savons tous que le navire a heurté un iceberg lors de son voyage inaugural, et a coulé avant d’atteindre New York, mais « il reste des questions, des questions fondamentales, qui doivent recevoir une réponse sur le navire », a déclaré Stephenson à la BBC. La poupe est cruciale dans la reconstitution des faits, comme l’a expliqué l’analyste, elle pourrait révéler comment le navire a heurté le fond marin et partir de là pour comprendre pourquoi le Titanic a coulé après la collision avec l’iceberg

Stephenson a également expliqué que le modèle est « l’une des premières étapes importantes pour guider l’histoire du Titanic vers une recherche fondée sur des preuves et non vers la spéculation ». Les premières explorations ont été menées en 1985 lors de la découverte de l’épave, mais l’obscurité profonde de l’océan n’a permis que quelques clichés du navire en décomposition sur le fond marin. Le nouveau scan permet plutôt d’observer le Titanic dans son intégralité.

Pourquoi le Titanic a coulé

L’épave est démolie, entre la proue et la poupe il y a 800 mètres. Le scan montre l’échelle du navire, le numéro de série sur l’une des hélices, la proue couverte de stalactites rouillées et le pont du Titanic. Autour de l’orbite des débris et des objets personnels qui ont résisté à l’érosion du temps. Il y a des dizaines de chaussures, des bouteilles de champagne non ouvertes, des statues, des décorations. Pour collecter chaque détail, les sous-marins ont inspecté l’épave pendant 200 heures en essayant de la capturer sous tous les angles possibles pour aider les chercheurs à reconstituer la dynamique de la tragédie. La reconstruction 3D du navire a été créée avec les 70 000 images collectées.

Le scan a été réalisé par Magellan Ltd, une société spécialisée dans la cartographie profonde et Atlantico Production, qui réalise un documentaire sur le projet. Gerhard Seiffert, qui a planifié l’expédition de Magellan, a expliqué qu’il s’agissait du plus grand projet de numérisation sous-marine qu’il ait jamais entrepris. « Sa profondeur, près de 4 000 mètres, est un défi, et il y a aussi des courants sur le site, et nous n’avons pas le droit de toucher à quoi que ce soit pour ne pas endommager l’épave. Et l’autre défi, c’est qu’il faut cartographier chaque centimètre carré. , même de petites pièces intéressantes, comme dans le champ de débris, vous devez étudier la boue, mais vous devez comprendre tous ces objets intéressants. » De plus, des microbes corrodent le Titanic et il reste de moins en moins de temps pour comprendre comment le navire a coulé. Cependant, le scan est une image fixe qui capture l’épave avant que la mer ne la dévore sur le fond marin. Comme l’ont expliqué les chercheurs, c’est le dernier espoir de révéler les secrets du Titanic.

