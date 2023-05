Vivaldi, le navigateur axé sur la confidentialité arrive sur le Microsoft Store

Vivaldi est un navigateur Web gratuit et puissant. Celui-ci se caractérise par sa grande capacité de personnalisation. En plus de ses fonctions intégrées pour améliorer les performances, la productivité et la confidentialité des utilisateurs. Développé par Vivaldi Technologies, une société fondée par l’ancien PDG d’Opera Jon Stephenson von Tetzchner. Et maintenant, il s’agit du Microsoft Store.

Quels sont les avantages de télécharger Vivaldi depuis le Microsoft Store ?

L’une des dernières nouvelles de Vivaldi est qu’il est désormais disponible en téléchargement sur le Microsoft Store. Cela apporte un certain nombre d’avantages aux utilisateurs qui souhaitent tester ou utiliser ce navigateur sur leurs appareils Windows.

Facilité d’installation et de mise à jour : En téléchargeant Vivaldi depuis le Microsoft Store, le processus d’installation est simplifié, sûr et rapide. De plus, les mises à jour du navigateur sont installées automatiquement, sans qu’il soit nécessaire de télécharger des fichiers supplémentaires ou de redémarrer votre ordinateur.

Compatibilité Windows 11 : Vivaldi est entièrement compatible avec Windows 11, le nouveau système d’exploitation de Microsoft qui sortira officiellement le 5 octobre. En téléchargeant Vivaldi depuis le Microsoft Store, les utilisateurs pourront profiter de toutes les fonctionnalités du navigateur de Windows 11, ainsi que de son design adapté à la nouvelle interface système.

Intégration du système : En téléchargeant Vivaldi depuis le Microsoft Store, le navigateur s’intègre mieux au système d’exploitation et aux autres applications. Par exemple, Vivaldi peut être défini comme navigateur par défaut, le navigateur est accessible depuis le menu Démarrer ou la barre des tâches, ou l’assistant vocal Cortana peut être utilisé pour effectuer des recherches dans Vivaldi.

Quelles fonctionnalités Vivaldi offre-t-il aux utilisateurs ?

Vivaldi est un navigateur qui se distingue par sa large gamme de fonctions intégrées qui permettent aux utilisateurs de naviguer de manière plus efficace, confortable et amusante. Certaines de ces fonctions sont :

Gestion intelligente des ressources : Vivaldi optimise l’utilisation de la RAM et de la mémoire du processeur pour offrir des performances optimales et éviter les ralentissements ou les plantages du navigateur. De plus, il vous permet de suspendre les onglets qui ne sont pas utilisés pour économiser des ressources et de les réactiver en cas de besoin.

Gestion exceptionnelle des onglets : Vivaldi vous permet d’organiser vos onglets de manière intuitive et flexible, avec des options telles que les regrouper en piles à deux niveaux, les épingler, les désactiver, les dupliquer, les recharger périodiquement ou les parcourir. Il offre également un aperçu miniature de chaque onglet lorsque vous le survolez.

Personnalisation illimitée : Vivaldi vous permet de personnaliser presque tous les aspects du navigateur, des couleurs et fonds d’écran aux icônes et bordures d’onglets. Il vous permet également de créer vos propres thèmes et de les partager avec la communauté ou d’utiliser des thèmes créés par d’autres utilisateurs. De plus, il offre une interface utilisateur adaptable qui peut être modifiée selon les préférences ou les besoins de chaque instant.

Raccourcis clavier personnalisés : Vivaldi vous permet de créer des raccourcis clavier personnalisés pour effectuer n’importe quelle action dans le navigateur, ce qui rend la navigation rapide et facile. Il offre également la possibilité d’utiliser des gestes de souris ou des commandes vocales pour contrôler le navigateur.

Vraie confidentialité : Vivaldi respecte la vie privée des utilisateurs et ne collecte ni ne partage vos données personnelles ou votre historique de navigation. De plus, il intègre un bloqueur de publicités et de trackers. Empêcher les sites Web d’afficher des publicités indésirables ou de collecter des informations sur l’activité en ligne des utilisateurs.

Donc, si vous voulez échapper aux navigateurs habituels et faire passer votre vie privée en premier, Vivaldi est votre allié. En ces jours où il est plus facile que jamais de tout copier, il est important de prendre soin de la confidentialité et de nos données.

