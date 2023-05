Blizzard annule le mode coopératif principal d’Overwatch 2 dans une nouvelle roadmap

Facepalm : Lorsque Blizzard a initialement annoncé Overwatch 2, son mode héros coopératif joueur contre ennemi était l’une des principales justifications pour coller le numéro 2 dans le titre. La dernière roadmap du jeu révèle que Blizzard a abandonné ces plans, transformant la suite en quelque chose de beaucoup plus proche de l’original et éliminant l’un de ses principaux arguments de vente.

Blizzard a récemment confirmé qu’il ne prévoyait plus de publier le mode Héros coopératif tant attendu pour Overwatch 2. Comme son prédécesseur, le jeu se concentrera principalement sur le multijoueur compétitif avec des événements coopératifs occasionnels.

L’annonce 2019 d’Overwatch 2 a détaillé les missions d’histoire et les missions de héros, qui développeraient le scénario qui a été un attrait principal pour les fans d’Overwatch. Les missions de héros permettraient à des groupes de joueurs de défendre des cartes contre des robots envahisseurs tout en progressant pour gagner de nouvelles capacités appelées Talents.

Blizzard prévoyait de vendre le contenu PvE d’Overwatch 2 comme plat principal à prix premium tout en permettant aux joueurs d’Overwatch 1 de passer au multijoueur de la suite sans frais supplémentaires. Cette offre a changé lorsque Overwatch 2 a été lancé l’année dernière en tant que jeu compétitif gratuit qui a remplacé son prédécesseur, tandis que Blizzard a promis de publier le mode coopératif plus tard.

La dernière roadmap de contenu de la société confirme que les missions d’histoire arriveront toujours avec la saison 6. Cependant, Blizzard a annulé le système payant de missions et de talents de héros comprenant l’essentiel du contenu coopératif. En conséquence, le mode coopératif d’Overwatch 2 ressemblera probablement aux événements PvE peu fréquents du titre original.

Dans une interview avec GameSpot, Blizzard a déclaré qu’il avait pris la décision de maintenir le rythme des nouvelles versions de contenu multijoueur, qui avait ralenti en raison du travail sur les missions de héros. Selon le directeur du jeu Aaron Keller, il aurait fallu plusieurs années supplémentaires pour publier le mode coopératif initialement prévu tout en siphonnant les ressources de développement du multijoueur actuellement disponible.

Keller a déclaré que Blizzard avait décidé de changer de vitesse il y a environ un an et demi. Il avait réalisé qu’il ne pouvait pas réaliser ses plans initiaux au moment de la sortie d’Overwatch 2 en octobre dernier.

L’admission de Keller est particulièrement préoccupante. Le travail en coopération a amené Blizzard à cesser de publier du contenu pour l’Overwatch original au cours de la dernière étape de sa vie. Une grande partie de la coopération ayant maintenant disparu, de nombreux joueurs peuvent se demander pourquoi Blizzard est passé à Overwatch 2.

Parallèlement à la malheureuse nouvelle, la roadmap révèle que la saison 5 comprend un nouvel événement appelé Questwatch, une nouvelle cinématique, le mode atelier des créateurs, et plus encore. La saison 6 ajoute les premières missions de l’histoire, un nouveau héros de support, une nouvelle carte Flashpoint, Hero Mastery, un nouveau champ de tir, un système de progression des joueurs, et plus encore. La saison 7 présente un héros de char, une nouvelle carte de contrôle, le codex des traditions et d’autres contenus.

