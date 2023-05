Un bus entier sans chauffeur, les premiers tests de transports en commun autonomes commencent

Dans les rues d’Edimbourg circulent des bus équipés de 20 capteurs, des caméras, des radars, un système de positionnement global connecté au satellite, mais il n’y a pas de chauffeur au volant.

Le conducteur lève les mains et le bus traverse le pont Forth Road d’Édimbourg. Ce n’est qu’une expérience, mais selon Stagecoach Scotland, l’un des plus grands opérateurs de bus de Grande-Bretagne, il ne sera bientôt plus si étrange de voir des véhicules autonomes sillonner la ville. Le pilote automatique n’est pas nouveau, Tesla, la société d’Elon Musk, investit dans le secteur depuis des années et maintenant plusieurs villes tentent de transformer le système de transport en un réseau de véhicules guidés par ordinateur.

En réalité, bien qu’il n’y ait pas de mains sur les volants, les bus ne sont pas laissés à la merci des voitures. Comme Stagecoach Scotland l’a expliqué, il y a deux travailleurs des transports qui surveillent les systèmes. L’objectif du projet est d’augmenter la sécurité routière et de rendre les transports en commun plus accessibles, il y a un mais. En effet, la mise en place du service réduit les coûts d’une part, mais d’autre part elle risque de supprimer des emplois dans le secteur. De plus, compte tenu des derniers résultats de Tesla, le système de conduite automatique semble encore avoir un long chemin à parcourir.

Essais de bus sans conducteur

Le projet a été cofinancé par le Centre for Connected and Autonomous Vehicles du gouvernement britannique. Les autorités locales chargées des transports et les chercheurs universitaires ont collaboré pour le concrétiser. Chaque bus est équipé d’environ 20 capteurs, caméras, radar et d’un système de positionnement global par satellite. « Lorsque la technologie sera complètement éteinte et que nous serons autorisés à sortir le conducteur de la cabine, il pourra se déplacer, interagir avec les passagers, vérifier les billets, maintenir le service », a déclaré Steven Russell, 34 ans, responsable de l’innovation. pour Stagecoach Scotland Lors d’un essai, les passagers ont été guidés par un conducteur sur le pont Forth Road d’Édimbourg, puis un ding a retenti à l’intérieur de l’autocar, signalant que le conducteur avait activé le pilote automatique.Le conducteur a relâché le volant et le bus a décollé.

« Je pense que la technologie est brillante », a déclaré le superviseur des opérations, Matthew, à NBC News. « Reste dans la voie, freine quand il voit d’autres véhicules. La seule chose dont vous pourriez avoir à vous soucier est que les autres conducteurs ne savent pas ce qu’ils vont faire. toujours besoin de superviseurs prêts à intervenir en cas de besoin, donc cela pourrait changer la façon dont cela fonctionne sans affecter le niveau d’emploi dans le Si les tests donnent des résultats encourageants, la technologie sera déployée dans quatre autres villes britanniques, d’ici la fin 2023.

Les risques du pilote automatique

L’année dernière, la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis a signalé « près de 400 accidents sur une période de 10 mois impliquant des véhicules équipés de systèmes d’assistance à la conduite partiellement automatisés, dont 273 avec Teslas », selon l’Associated Press. De plus, début 2023, les régulateurs ont incité Tesla à rappeler plus de 363 000 voitures équipées de son « système de conduite entièrement autonome » car le système ne respectait pas les règles de sécurité.

L’autorité de régulation chinoise déclare que ce système dans les modèles indiqués ne fonctionne pas correctement : en particulier, il n’avertit pas les conducteurs lorsqu’ils maintiennent trop longtemps le pied sur l’accélérateur. Et cela augmente le risque de collisions. Pour cette raison, il y a quelques jours, il a demandé à Tesla de rappeler plus d’un million de véhicules en raison d’un problème avec le système de freinage. Steve Wonzniak, cependant, le co-fondateur d’Apple a été brutal. Il a déclaré à CNN : « Si vous voulez voir une étude sur l’échec de l’intelligence artificielle qui essaie de vous tuer à chaque occasion, achetez une Tesla. » Wozniak a parlé d’Elon Musk et de son entreprise expliquant que les voitures Tesla ne sont pas sûres. Le co-fondateur d’Apple a notamment critiqué le freinage fantôme

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :