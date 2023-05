Des astronomes observent la plus grande explosion d’énergie jamais détectée dans l’univers

Qu’est-ce qui vient de se passer? Les trous noirs supermassifs sont parmi les phénomènes les plus extrêmes existant dans l’univers, car ils ont tendance à consommer et à avaler tout sur leur passage. L’un de ces monstres cosmiques a récemment été identifié comme AT2021lwx, une explosion incroyablement puissante qui surpasse tout ce qui a été enregistré jusqu’à présent.

Découvert « par hasard » par une équipe d’astronomes de l’Université de Southampton, AT2021lwx fonctionne depuis un certain temps avec un flash d’énergie brillante qui n’a jamais été vu auparavant. On estime que l’explosion est plus de 10 fois plus brillante que n’importe quelle étoile connue entrant dans sa phase d’explosion (c’est-à-dire une supernova), et trois fois plus brillante qu’une étoile tombant dans un trou noir supermassif (événement de perturbation des marées).

L’explosion AT2021lwx a duré trois ans jusqu’à présent, alors que la plupart des explosions de supernova ne sont visibles que pendant quelques mois. Le phénomène se situe à 8 milliards d’années-lumière, alors que l’univers avait environ 6 milliards d’années, et il est toujours suivi par un réseau de télescopes. Des explosions plus brillantes que AT2021lwx ont été identifiées auparavant, mais elles n’ont duré qu’une fraction du temps, ce qui indique que l’énergie libérée par AT2021lwx est bien plus importante.

Les astronomes pensent que l’événement extrême qui se produit dans AT2021lwx peut être attribué à un trou noir supermassif se nourrissant d’un « vaste » nuage de gaz, probablement des milliers de fois plus grand que le Soleil et composé principalement d’atomes d’hydrogène. La nébuleuse est « violemment » perturbée par le broyeur d’énergie supermassif, ses fragments étant avalés par la singularité. Cela produit des « ondes de choc » qui sont ressenties à travers les restes de la nébuleuse, et finalement à travers le beignet poussiéreux entourant le trou noir.

AT2021lwx a été détecté pour la première fois en 2020 par le Zwicky Transient Facility en Californie, et il a ensuite été confirmé par l’Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) à Hawaï. Les deux télescopes vérifient le ciel nocturne pour identifier les objets transitoires avec des niveaux de luminosité changeant rapidement, ce qui pourrait être une indication d’une supernova, d’un astéroïde ou d’une comète.

L’explosion a été signalée par l’algorithme utilisé à l’Université de Southampton pour rechercher un type de supernova, et elle a été immédiatement identifiée comme un phénomène inhabituel car les supernovae et les événements de perturbation des marées ne durent que quelques mois avant de disparaître.

L’événement inhabituel a ensuite été étudié par différents télescopes, dont le Neil Gehrels Swift Telescope (une collaboration entre la NASA, le Royaume-Uni et l’Italie), le New Technology Telescope (European Southern Observatory) au Chili et le Gran Telescopio Canarias à La Palma, en Espagne.

La seule chose plus brillante que AT2021lwx sont les quasars, expliquent les astronomes, qui sont à nouveau des trous noirs supermassifs se nourrissant d’un repas constant de gaz tombant dans la singularité à grande vitesse. La luminosité des quasars augmente et diminue au fil du temps, ont déclaré les chercheurs, alors qu’il n’y avait aucun signe antérieur de la présence d’AT2021lwx, même en examinant plus d’une décennie de données.

