WhatsApp lance officiellement les Secret Chats, des conversations que vous seul pouvez lire

Les nouveaux Chats Verrouillés seront protégés par un mot de passe ou directement par l’empreinte digitale. À l’heure actuelle, ils semblent être le meilleur moyen de cacher des conversations privées. Les notifications de message arriveront toujours, même si le nom de l’expéditeur restera caché.

On ne sait pas quelle sera leur utilisation finale, nous vous laissons le soin de décider. Pourtant, la nouvelle fonctionnalité de WhatsApp était attendue depuis longtemps. Avec un post publié sur Facebook, le PDG de Meta Mark Zuckerberg a annoncé la possibilité de créer un Chat Verrouillé sur WhatsApp. En italien, nous pourrions le traduire par Chat Protetta ou Chat Segreta mais on ne sait pas encore quel sera le nom de la fonction en italien. En bref, vous pouvez choisir de prendre une conversation et de la protéger avec un mot de passe ou directement avec votre empreinte digitale. Zuckerberg a également expliqué dans son annonce que les conversations saisies dans ces chats affecteront les notifications : si un message arrive, seule une notification avec l’expéditeur incognito apparaîtra sur le smartphone.

Par rapport aux Chats archivés, souvent utilisés pour masquer les conversations que l’on souhaite garder privées, ce mode permet donc de recevoir des notifications et surtout permet toujours de voir le chat sur la page d’accueil de l’application. Si vous avez besoin de cacher quelque chose pour le moment, ces chats pourraient être la meilleure option, comme Zuckerberg lui-même l’a expliqué dans le post de présentation : « Les nouveaux chats bloqués dans WhatsApp rendent vos conversations plus privées. Ils sont cachés dans un dossier protégé par mot de passe, et les notifications n’afficheront pas l’expéditeur ou le contenu du message. »

Modifier les messages sur WhatsApp

Parallèlement à l’annonce officielle, les utilisateurs de WhatsApp ont également été impliqués aujourd’hui dans une autre mise à jour : la possibilité de modifier les messages une fois qu’ils ont été envoyés. Le changement ne sera possible que dans les 15 premières minutes suivant l’envoi du message. Le message avec le symbole de l’horloge apparaîtra à l’utilisateur, en cliquant dessus, il sera possible de voir le moment de la dernière modification. Cette mise à jour, en revanche, n’est pas officielle mais a été anticipée par le portail WaBetaInfo.

