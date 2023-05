Apple teste déjà la puce M3 avec 12 cœurs de processeur et 18 cœurs de GPU

Dans le contexte : la faible demande d’électronique grand public a fait chuter les ventes de MacBook de près de 40 % ces derniers mois. Apple doit relancer son activité Mac, et la récente vague de rumeurs autour du développement du silicium M3 suggère que la société ne prévoit pas de ralentir la cadence de sortie des nouveaux produits.

En mars, nous avons appris qu’Apple travaillait sur de nouveaux modèles de MacBook Air 13 pouces et 15 pouces ainsi que sur un nouveau MacBook Pro d’entrée de gamme. Ceux-ci seraient équipés d’un nouveau chipset M3 basé sur la technologie de traitement 3 nm de TSMC pour jusqu’à 15% de performances en plus et une consommation d’énergie réduite de 30%.

Le chipset M3 de base devrait faire ses débuts avant la fin de cette année, bien que Mark Gurman de Bloomberg rapporte qu’Apple pourrait retarder le lancement des nouveaux Mac de quelques mois. La société Cupertino aurait réservé 90% de la capacité 3 nm de TSMC cette année pour fabriquer des chipsets A17 et M3, mais les rendements sont encore faibles pour le moment.

Selon les estimations les plus récentes, TSMC a pu atteindre un taux de rendement d’environ 55% pour son nœud N3, ce qui est plutôt bon pour ce stade de développement mais pas satisfaisant pour une production de masse. La taille de la matrice de base M3 devrait être d’environ 135 à 150 mm², ce qui indique qu’il y a environ 450 matrices par plaquette, et près de la moitié d’entre elles sont jetées en raison de défauts. À l’heure actuelle, Apple n’est disposé à payer qu’entre 16 000 et 17 000 dollars par plaquette. TSMC vise donc à améliorer les rendements d’environ 5% tous les trois mois.

Gurman dit qu’Apple teste également un prototype M3 Pro avec 12 cœurs de processeur, 18 cœurs de GPU et 36 gigaoctets de RAM. Pour référence, le M2 Pro a atteint son maximum de 10 cœurs de processeur, 16 cœurs de GPU et seulement 32 gigaoctets de RAM. Nous prévoyons que les mêmes augmentations s’appliqueront aux M3 Max et M3 Ultra, mais Apple attendra probablement que TSMC perfectionne son nœud N3E avant de commencer la production d’essai de ces deux déclinaisons.

Pendant ce temps, la société serait toujours sur la bonne voie pour lancer le MacBook Air 15 pouces avec une puce M2 à la WWDC en juin. Il est également possible que nous ayons un premier aperçu du mystérieux casque AR/VR que le PDG d’Apple, Tim Cook, a hâte de montrer malgré les objections de l’équipe de conception.

