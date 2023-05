Si vous ne vous sentez représenté par aucune génération, vous êtes peut-être un Zillennials

Ils ont été les premiers à mentir sur leur âge pour rejoindre Facebook, et les cassettes Disney sont restées intouchables alors même que les magnétoscopes disparaissaient des maisons. A mi-chemin entre les Millennials et la Gen Z, c’est la microgénération qui a connu des progrès au premier plan.

Le terme grincer des dents vous fait frissonner, les danses TikTok vous font mal, vous savez ce qu’est MySpace, mais vous ne l’avez jamais utilisé, et même si vous étiez assis à regarder Melevision le 11 septembre, vous ne vous en souvenez pas très bien. Si vous vous reconnaissez dans ces traits, alors vous êtes un Zillennials. Les milléniaux sont des adultes nés entre 1981 et 1996, la génération Z entre 1997 et 2012, entre les deux il y a une microgénération qui ne s’aligne pas. Ce sont les Zillennials. « Une petite cohorte née au début des années 1990 et au début des années 2000 », a déclaré à CNN Deborah Carr, professeur de sociologie et directrice du Center for Innovation in Social Science de l’Université de Boston. « Je suis au sommet de la génération Z et de la génération Y, d’où l’étiquette mash-up des zillennials. »

Un groupe hybride et divisé de personnes nées en quelques années. Pourtant, ils ont été à la pointe du progrès. Ils ont utilisé des téléphones fixes, Internet commuté, mais ils ont également été les premiers à tenir un smartphone, à se connecter à un réseau Wi-Fi et à rejoindre un réseau social. Enfants, ils jouaient dans la cour et pendant leur adolescence, ils ont découvert le monde virtuel composé de chats, de messages et d’histoires. Ils ont été les premiers à mentir sur leur âge pour rejoindre Facebook, préfèrent Instagram à TikTok et sont coincés dans un vide de quelques années qui les rend différents à la fois de ceux qui sont passés par là avant et depuis.

Grandi avec le progrès

Parmi les traits caractéristiques figure le rapport à la technologie et aux médias. Les Zillenials ont grandi avec la révolution. Au tournant de l’ère du progrès, ils utilisaient toutes sortes d’appareils. Disquettes, CD, cassettes vidéo, blue ray, ils étaient adolescents lorsqu’ils ont dû porter ces terribles lunettes 3D au cinéma, et ils ont été les premiers à porter des téléspectateurs de réalité virtuelle. Ils ne sont pas nés dans un monde social, mais ils ont discuté avec leurs parents de l’ouverture d’un profil Facebook, alors que Messenger et ses trilles étaient déjà passés de mode. Les cassettes vidéo Disney sur les étagères sont restées intouchables même lorsque les magnétoscopes ont disparu des maisons, ils sont allés à BlockBuster pour louer des DVD, ils ont connu le frisson du streaming gratuit et illégal sur le web et puis les premiers abonnements Netflix ont été partagés avec les comptes partagés.

Ils possédaient la cassette de Nevermind de Nirvana, écoutaient Britney Spears au Walkman, achetaient le premier CD de Lady Gaga, apprenaient à en graver un eux-mêmes et téléchargeaient la musique d’eMule, qui jouait alors grâce au mouvement circulaire du pouce sur les iPods. Mais les Zillennials sont aussi passés par Napster, Soundcloud et enfin Spotify. Ils ont expérimenté Internet sous toutes ses formes, ils se sont collés aux écrans massifs d’un Commodore Amiga, ils ont envoyé les premiers SMS avec les Nokia indestructibles, et les sonneries, quand vous n’aviez plus de crédit mais que vous vouliez prévenir votre copain tu y pensais. Et puis en quelques années les écrans se sont amincis, pour aller sur internet il suffisait de cliquer sur une icône et les messages étaient supplantés par WhatsApp.

Anatomie des Zillennials

Être Zillennials n’est pas facile, comme en témoignent les nombreux entretiens réalisés avec les enfants d’une génération qui s’est toujours retrouvée à avoir les pieds dans deux chaussures. « C’est étrange parce que le spectre est si large », a expliqué Melo Ruswa, responsable du marketing, né en 1996, à Glamour UK. « D’un côté, j’ai des amis qui ont des enfants, sont mariés et ont une carrière. D’un autre côté, il y a des gens qui essaient encore de comprendre ce qui leur convient », a poursuivi Ruswa. C’est aussi la génération qui a vécu la pandémie pendant ses années universitaires, qui a connu le télétravail, qui a vu émerger de nouveaux métiers comme les influenceurs, ou différentes manières de travailler, pensent aux nomades numériques. Les premiers à vivre les problèmes liés au changement climatique, et à adopter la rhétorique verte.

Être Zillenias a aussi ses avantages, car être partagé entre deux macrogénérations permet de choisir les traits à porter, en s’inspirant des deux. « Dans notre centre de recherche, nous avons vu des cuspides comme les zillennials finir souvent par avoir un avantage car cela tend à les rendre plus conscients des deux générations, avant et après la leur », a déclaré Jason Dorsey, chercheur sur les générations et président du CNN, a déclaré à CNN Center for Generational Kinetics.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :