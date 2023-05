« Ensemble, nous transformerons le business » : le premier tweet de Linda Yaccarino pour comprendre le futur de Twitter

Elon Musk passe le relais à celle qui a révolutionné NBCUniversal en dix ans. Grâce à de nouvelles stratégies publicitaires, il pourrait sauver une plate-forme qui a mis tous les annonceurs en fuite.

Ce sera un passage de relais linéaire, Linda Yaccarino qui prendra les rênes de Twitter dans les semaines à venir s’est exprimée en public sur son nouveau poste pour la première fois. « Je suis depuis longtemps inspiré par la vision (d’Elon Musk) de créer un avenir meilleur. Je suis ravi d’apporter cette vision à Twitter et de transformer cette entreprise ensemble ! » a tweeté Yaccarino.

C’est le test décisif, même si tout le monde avait désormais découvert que la mystérieuse « elle » (comme Musk l’a définie dans sa première annonce, sans révéler plus de détails) était la femme qui a révolutionné NBCUniversal en dix ans. Ce n’était pas évident. Compte tenu des tweets misogynes qui amusent tant Musk et de la tendance de Big Tech à ne toujours choisir qu’une poignée d’hommes pour les placer au sommet, Yaccarino représente une anomalie. Avant elle, la seule exception était Susan Wojcicki qui regarde YouTube depuis neuf ans.

La tête entre Yaccarino et Musk

Le feeling entre Yaccarino et Musk était déjà évident et son tweet confirme qu’il y aura une continuité dans la gestion de la plateforme. L’ancien responsable de la publicité de NBC Universal a fait l’éloge de Musk à plusieurs reprises, plus récemment lors d’une réunion intitulée : « Twitter 2.0 : des conversations aux partenariats » à Miami Beach où l’accord a été annoncé. Yaccarino a introduit Musk sur scène en exhortant le public à applaudir « l’entrepreneur et son éthique de travail ».

Maintenant, comme elle l’a annoncé, elle est prête à révolutionner la plateforme et à suivre cet avenir radieux imaginé par Musk. Seulement imaginé, étant donné que depuis qu’il a acheté la plate-forme, il a attiré beaucoup de critiques pour les innovations introduites. Des chèques bleus payés aux coupes dans le domaine de la modération, puis aux licenciements en cascade. Ces derniers jours, il a également été accusé d’avoir trahi sa promesse d’encourager la liberté d’expression, étant donné qu’il a permis au gouvernement turc de censurer certains utilisateurs lors des tours précédant les élections.

La bonne femme pour sauver une plateforme

Cependant, Yaccarino a peut-être les moyens de transformer les « images lumineuses » de Musk en réalité. C’est elle qui a renversé les rôles dans le monde de la publicité et amené NBCUniversal sur le marché du 21e siècle. Elle a mis en place de nouvelles formules pour monétiser la plateforme et investi à la fois dans l’information et le divertissement. Il a déjà fait à peu près tout ce que Twitter doit faire. Pour survivre à la plateforme, vous avez besoin d’argent, de crédibilité et d’efficacité, et Yaccarino pourrait être la bonne femme.

Vous trouverez entre vos mains une plate-forme qui a tenté d’inverser la chute des revenus publicitaires, criblée de dettes et en sous-effectif. Depuis que Musk a racheté Twitter, les annonceurs ont fui la plateforme, car puisque le PDG a laissé 80% du personnel à la maison, ils craignaient que leurs publicités n’apparaissent à côté de contenus violents, offensants ou vulgaires. En revanche, sans espace de modération propre, il est difficile de filtrer ce genre de post. Mais Yaccarino a construit toute une carrière sur la publicité, et Musk a déclaré qu’il aiderait Twitter à devenir une « application polyvalente » à mesure qu’il reviendrait à Tesla.

Comment elle est devenue PDG de Twitter

Il a étudié à la Pennsylvania State University, a travaillé dans la société Turner Entertainment puis dans le département de planification média de NBCUniversal. Commence alors un pas à deux avec la publicité et le marketing, et pendant dix ans, elle devient une référence pour l’entreprise, comme elle se définit elle-même, une femme « amoureuse des médias ». Mais Yaccarino, en plus de NBCUniversal, Yaccarino a été appelé par Donald Trump en 2018 à participer à son Council on Sports Fitness and Nutrition (la commission pour encourager les Américains à faire de l’exercice et à rester en bonne santé), et a également collaboré avec Joe Biden et le pape François dans 2021 pour créer une campagne de vaccination contre le coronavirus.

Quand Musk a tweeté : « Je suis heureux d’annoncer que j’ai embauché un nouveau PDG pour Twitter. Cela commencera dans environ six semaines. Mon rôle passera à celui de président exécutif et de directeur technique, supervisant les produits, les logiciels et les SysOps. » Le pronom féminin fait immédiatement penser à Yaccarino. Un peu comme nous l’avons dit pour l’entente évidente sur la scène de Miami Beach. Puis le Wall Street Journal et le Washington Post sont arrivés pour présenter la femme qui prendra les rênes de Twitter et quelques heures plus tard une note diffusée par Nbc Universal : « Linda Yaccarino quittera l’entreprise avec effet immédiat ». Enfin, le dernier tweet de Yaccarino ne laisse aucune place à l’interprétation : l’avenir de Twitter est désormais entre ses mains.

