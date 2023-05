« Elon Musk a trahi la liberté d’expression » : la Turquie censure Twitter avant les élections

Le président turc avait déjà interdit Twitter lors du tremblement de terre de février 2023, et même avant le vote de 2014. Désormais, Musk a accepté de bloquer certains comptes, une décision qui va à l’encontre des promesses de liberté d’expression sur lesquelles il voulait rétablir la plateforme.

Il était censé transformer Twitter en une forteresse de la liberté d’expression, mais des blagues apparemment sexistes peuvent être faites pour Elon Musk, mais aussi les comptes des opposants turcs peuvent être censurés. « En réponse à la procédure judiciaire et pour garantir que Twitter reste disponible pour le peuple turc, nous avons pris des mesures aujourd’hui pour restreindre l’accès à certains contenus en Turquie », a expliqué l’unité des affaires gouvernementales mondiales de Twitter.

En un mot, Recep Tayyip Erdogan a mis Musk face à une sortie, soit en bloquant l’ensemble de la plateforme, soit seulement certains utilisateurs. Elon Musk a opté pour ce dernier. Ce n’est pas la première fois, le président turc avait déjà interdit Twitter lors du tremblement de terre de février 2023, et même avant le vote de 2014. Il n’est donc pas étonnant que face aux élections présidentielles turques les plus disputées depuis des années, prévues pour Le 14 mai, Erdogan choisit encore la censure. Le problème, c’est qu’Elon Musk se plie aux diktats du présentateur, notamment après les accords commerciaux signés entre la Turquie et SpaceX.

Les critiques du choix d’Elon Musk

Le journaliste Matthew Yglesias a accusé Musk de faire taire les critiques au nom du président turc sortant Erdogan, le dirigeant, entre autres, semble avoir des liens étroits avec le président russe Vladimir Poutine : « Le gouvernement turc a demandé à Twitter de censurer ses opposants juste avant une élection et @ elonmusk s’est conformé – devrait générer des rapports de fichiers Twitter intéressants. » Musk a répondu au tweet en écrivant : « Est-ce que ton cerveau est tombé dans la tête, Yglesias ? Le choix est de restreindre complètement Twitter ou de restreindre l’accès à certains tweets. Lequel veux-tu ? »

Mais le représentant de la Californie, Adam Schiff, a rétorqué que Twitter était resté vague sur les termes des restrictions de contenu du pays. « La veille d’une élection critique en Turquie, Twitter semble acquiescer aux exigences du dirigeant autocratique du pays, Erdogan, et censure les discours sur la plate-forme », a-t-il déclaré. « Compte tenu du manque total de transparence de Twitter, il est difficile d’éviter de conclure que les promesses de liberté d’expression de Musk ont ​​de nouveau été rompues. »

Jimmy Wales, fondateur de Wikipédia, est également intervenu sur le fil en disant: «Ce que Wikipédia a fait: nous avons défendu nos principes et nous avons défendu nos principes devant la Cour suprême de Turquie et avons gagné la liberté d’expression en tant que principe plutôt qu’un slogan ». Le Pays de Galles fait référence au cas de 2017 où la page a été interdite du pays pour un article sur des groupes terroristes, après une longue bataille, le blocus turc a été levé en 2020.

La Turquie a déjà censuré Twitter à plusieurs reprises

Elon Musk sait que les menaces d’Erdogan sont réelles, ce ne serait pas la première fois. Le président turc avait déjà bloqué la plateforme pendant une journée entière après le tremblement de terre de février qui avait fait 45 000 morts. La raison officielle était que le gouvernement voulait éviter les tweets (selon lui faux et dénigrants) sur la gestion de l’urgence. En réalité, l’arrêt risque d’avoir interrompu les secours, gênant la réponse des sauveteurs.

La Turquie avait déjà bloqué Twitter en 2014, à nouveau quelques jours avant les élections pour faire taire toutes ces voix accusant le gouvernement de corruption. Et donc, face à ce qui s’annonce comme les élections les plus difficiles pour Erdogan, le gouvernement demande la censure de Twitter. Cependant, les noms des comptes ciblés n’ont pas été rendus publics.

Tuğrulcan Elmas, chercheur postdoctoral sur la manipulation des médias sociaux à l’Université de l’Indiana à Bloomington, a déclaré à Insider qu’il avait retrouvé environ une demi-douzaine de comptes qui publiaient du contenu lié à l’élection turque. Selon Elmas, les comptes visés par le président turc ont tous un dénominateur commun : ils avaient des liens avec l’opposition, et avaient déjà critiqué Erdogan auparavant.

La relation entre Ergogan et Musk

Ce n’est pas non plus un hasard si le blocus intervient juste après les nouveaux accords commerciaux entre Musk et Ergogan. Ils se sont rencontrés une première fois en 2017, puis en 2021 ils ont commencé à discuter des batteries au lithium pour véhicules électriques et du lancement de satellites. Ainsi, la même année, la Turquie a signé un accord avec SpaceX pour le lancement du satellite national de communications, Türksat 6A.

Puis en avril 2023 après les retards accumulés, le premier satellite turc a été lancé dans l’espace avec l’aide de la fusée de Musk, Falcon 9. De plus, après le tremblement de terre en Turquie en février, Musk a appelé Erdogan pour activer son système Starlink afin de faciliter les communications et donc les efforts de secours. « Je suis sûr que ce n’est qu’une coïncidence », ont posté des utilisateurs sur Twitter, faisant référence à la relation de plus en plus étroite entre Musk et Erdogan.

