Tesla doit rappeler plus d’un million de voitures, cette fois il y a un problème avec les freins

En février, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a calculé qu’un total de 3,4 millions de véhicules Tesla avaient été rappelés depuis 2018. Dans la plupart des cas, il ne s’agit pas de rappels d’usine – une mise à jour logicielle suffit pour réparer les voitures.

La commande provient directement de l’Autorité de régulation du marché chinois. Après une enquête qui a commencé à partir d’une série de rapports, l’Autorité a demandé à Tesla de rappeler plus d’un million de véhicules pour un problème de système de freinage. Le rappel concerne plusieurs catégories de voitures : Model S, Model X et Model 3. Certaines sont fabriquées en Chine, tandis que d’autres sont importées de l’étranger. Ce n’est pas le premier rappel pour l’entreprise dirigée par Elon Musk. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a estimé en février qu’un total de 3,4 millions de véhicules Tesla ont été rappelés depuis 2018.

Le système de freinage des voitures Tesla est capable de produire de l’énergie : lorsque le conducteur lève le pied de l’accélérateur, un système entre en jeu qui permet aux batteries de se recharger grâce à l’énergie générée par les freins. L’autorité de régulation chinoise déclare que ce système dans les modèles indiqués ne fonctionne pas correctement : en particulier, il n’avertit pas les conducteurs lorsqu’ils maintiennent trop longtemps le pied sur l’accélérateur. Et cela augmente le risque de collisions.

Le marché chinois de Tesla

Pour les entreprises américaines du Big Tech, la Chine est un marché de plus en plus intéressant. Au cours des deux dernières années, Tesla a vu ses revenus dans ce domaine passer de 13,8 milliards de dollars en 2021 à 18,2 milliards de dollars en 2022. Et pas seulement. Depuis 2018, la région de Shanghai est au centre du projet qui a conduit à la construction de la première Gigafactory hors des frontières des États-Unis. Une installation où l’assemblage du modèle 3 et du modèle Y a maintenant lieu.

Les « références » à l’ère du logiciel

À l’ère des voitures contrôlées par logiciel, le mot « rappel » prend un autre sens. Alors qu’avant, pour chaque erreur d’usine il fallait ramener sa voiture chez un concessionnaire pour changer une pièce ou pour vérifier un sectaire. Aujourd’hui un rappel peut aussi être juste une mise à jour du logiciel de gestion, distribuée sur des milliers de véhicules en même temps sans avoir à faire le moindre effort pour amener sa voiture chez le garagiste. Et pourtant, c’est toujours un rappel car en fait cette procédure sert à corriger un défaut de conception, même s’il est informatique.

