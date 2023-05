Des points de fuite pour surprendre Call of Duty 2023, et c’est Modern Warfare III

Moulin à rumeurs : Cette année devait à l’origine être la première en près de deux décennies sans une version complète de Call of Duty. Cependant, des rapports récents indiquent que les plans ont changé et Activision lancera cet automne une suite directe à Modern Warfare II de l’année dernière. Les rapports incluent également des détails sur les modes de jeu et les événements d’essai avant la sortie.

Des sources ont déclaré à Insider Gaming qu’Activision publiera Call of Duty: Modern Warfare III en novembre. Le titre marquerait un changement par rapport aux plans précédemment annoncés de l’éditeur et une suite directe inhabituelle suivant son prédécesseur d’un an seulement.

Activision avait prévu que 2023 soit en quelque sorte une année creuse pour la franchise, la première année depuis 2004 sans un nouveau jeu Call of Duty. L’année dernière, la société a annoncé que Sledgehammer Games publierait à la place un important package DLC payant pour Modern Warfare II, qui a été lancé en octobre dernier. Le contenu téléchargeable est inhabituel car la série s’est tournée vers l’offre de Battle Passes à partir de Call of Duty: Modern Warfare de 2019.

Le projet de Sledgehammer serait devenu une version conventionnelle complète. Des rumeurs plus récentes suggèrent que le nouveau jeu est une suite directe de Modern Warfare II, avec une campagne, un mode multijoueur, un mode zombie et une nouvelle carte de bataille royale.

Le mode zombie ressemblera à une version améliorée du style de jeu Outbreak existant de Call of Duty, mais pourrait arriver en tant que titre autonome et gratuit. La première saison de contenu du jeu – qui arrivera le 5 décembre – comportera également une nouvelle carte pour Warzone 2, basée sur l’environnement Las Almas de la campagne Modern Warfare II.

Deux bêtas précéderont la sortie complète. Le premier sera disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 5 du 6 au 10 octobre, tandis que le second inclura ces consoles, les consoles Xbox Series et le PC du 12 au 16 octobre. Modern Warfare III répétera également la pratique de l’année dernière consistant à publier la campagne une semaine plus tôt – le 2 novembre – avec le lancement complet le 10 novembre. La sortie bouclerait en quelque sorte un cercle pour Sledgehammer, qui a commencé à travailler sur la franchise avec l’original 2011 Modern Warfare 3.

Les rapports surviennent alors que Microsoft tente de sauver son accord pour acquérir Activision pour 69 milliards de dollars. Le régulateur britannique de la concurrence l’a bloqué le mois dernier, mais les deux sociétés se sont engagées à faire appel de la décision, engageant l’ancien avocat de feu la reine Elizabeth II pour les représenter. Pendant ce temps, l’Union européenne devrait annoncer son approbation de l’acquisition le 15 mai, tandis que la Federal Trade Commission américaine s’y oppose toujours.

