L’histoire de Linda Yaccarino, la femme qui dirigera Twitter après Elon Musk

Pendant dix ans, elle a travaillé chez NBCUniversal, révolutionnant les stratégies publicitaires de l’entreprise. Il a également collaboré avec Donald Trump, Joe Biden et le pape François.

Il peut sembler étrange que le roi des tweets à tendance sexiste choisisse une femme comme nouveau PDG. Pourtant, Linda Yaccarino est la première sur la liste pour le rôle de PDG de Twitter. Pas évident, étant donné que le monde de la Big Tech est dirigé par une poignée d’hommes, la seule exception étant YouTube, dirigé pendant neuf ans par Susan Wojcicki. En tout cas, Yaccarino n’a rien à envier à ses concurrentes, comme elle l’a elle-même répété, c’est une femme « amoureuse des médias », aux larges épaules et au cursus bien nourri.

C’est quelqu’un qui a bouleversé et recomposé les stratégies du monde publicitaire. En un mot, c’est elle qui a amené NBCUniversal sur le marché du 21e siècle, repensé les stratégies pour monétiser la plateforme et investi à la fois dans l’information et le divertissement. Il a déjà fait à peu près tout ce que Twitter doit faire. Pour survivre à la plateforme, vous avez besoin d’argent, de crédibilité et d’efficacité. Ces derniers mois, Elon Musk a essayé, mais entre les tiques bleues et la zone de modération des os nus, il semblait que la couverture était trop courte. Aucune solution n’a réussi à transformer Twitter en ce que Musk avait promis. Maintenant, une femme pouvait le faire.

CV de Linda Yaccarino

Elle est diplômée de la Pennsylvania State University, comme presque tout le monde repart avec un stage. Il travaille dans la société Turner Entertainment puis dans le département media planning de NBCUniversal. Commence alors un pas à deux avec la publicité et le marketing, et pendant dix ans, il devient une référence pour l’entreprise. Il améliore l’image et, en tant que responsable des ventes publicitaires, joue un rôle clé dans le service de streaming Peacock. Non seulement cela, en 2018, Yaccarino a été appelé par Donald Trump à participer à son Council on Sports Fitness and Nutrition (la commission pour encourager les Américains à faire de l’exercice et à rester en bonne santé), et a également collaboré avec Joe Biden et le pape François en 2021 pour créer une campagne pour le vaccin contre le coronavirus.

She Runs lui a dédié la couverture de sa 59e édition, la baptisant femme de l’année, après tout en tant que présidente de Global Advertising and Partnerships, elle est devenue le pont stratégique des propriétés et des unités commerciales de NBCUniversal. C’est elle qui a géré le portefeuille de l’entreprise, les plateformes numériques et de streaming, les partenariats commerciaux et de distribution et les relations avec les clients.

La relation entre Yaccarino et Musk

Musk et Yaccarino se connaissaient déjà, juste avec NBCUniversal, Twitter avait signé un partenariat pour les Jeux olympiques de Paris 2024, puis la relation s’est retrouvée sous les projecteurs en avril. A l’occasion de Miami Beach, ils ont évoqué ensemble l’avenir de la plateforme dans un panel intitulé : « Twitter 2.0 : des conversations aux partenariats ». Yaccarino et Musk ont ​​été qualifiés de « conversation intime » sur le rôle de Twitter dans la culture et son avenir pour les spécialistes du marketing

Après l’annonce de Musk : « Je suis ravi d’annoncer que j’ai embauché un nouveau PDG pour X/Twitter. Il commencera dans environ 6 semaines », beaucoup ont vu le premier indice lors de cette réunion à Miami. Bien que le PDG n’ait pas voulu dévoiler le nom du futur directeur général, le choix de Yaccarino a tout de suite semblé le plus probable. Le premier indice est le « elle », utilisé par Musk pour révéler qu’il s’agit d’une femme ou en tout cas quelqu’un qui s’identifie comme tel, pour renforcer l’hypothèse, comme nous l’avons dit, de la rencontre à Miami Beach où l’accord a été annoncé. Rien que pour la présentation, Yaccarino a amené Musk sur scène, exhortant le public à applaudir « l’entrepreneur et son éthique de travail ». Et puis le Wall Street Journal et le Washington Post sont arrivés pour présenter la femme qui prendra les rênes de Twitter. Pour clore la note publiée par Nbc Universal : « Linda Yaccarino quittera l’entreprise avec effet immédiat ».

