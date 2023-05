Find My Device de Google utilisera des milliards d’appareils Android pour localiser les objets perdus

En bref : l’événement I/O de Google plus tôt cette semaine ne concernait pas uniquement les appareils Pixel et l’IA. La société a également annoncé l’expansion de sa plate-forme Find My Device, permettant aux utilisateurs de localiser plus de types d’appareils perdus. Il utilisera également des appareils Android appartenant à d’autres pour cingler les éléments manquants, et il y aura des alertes de suivi inconnues pour avertir quelqu’un s’il porte un suivi inconnu.

Sameer Samat de Google a annoncé que la société ajouterait des écouteurs, des écouteurs, des tablettes et d’autres catégories de produits au service Find My Device au cours des prochains mois. Certains d’entre eux sont déjà pris en charge, mais d’autres seront ajoutés.

Une nouvelle mise à jour intéressante de Find My Device utilisera le réseau d’un milliard d’appareils Android à travers le monde pour cingler les appareils perdus et obtenir une lecture précise de leur emplacement.

Cela pourrait inquiéter certains utilisateurs, mais Samat a déclaré que le réseau d’appareils Android a été conçu de manière à préserver la confidentialité. Il a ajouté que Google ne peut pas afficher les données de localisation chiffrées des appareils.

Samat a également évoqué le problème répandu des technologies de suivi utilisées à des fins malveillantes, en particulier le harcèlement. Les alertes de suivi inconnues de Google, qui arriveront plus tard cet été, peuvent identifier quand un appareil de suivi Bluetooth voyage avec quelqu’un, et cela fonctionne avec différentes marques de suivi, y compris les appareils Apple AirTags et Tile.

Plus tôt ce mois-ci, Apple et Google se sont associés pour une initiative visant à créer une caractéristique industrielle pour le suivi des appareils. L’objectif est de résoudre le problème du harcèlement en rendant les trackers Bluetooth compatibles sur toutes les plateformes.

Tile a précédemment introduit une fonction anti-harcèlement appelée Scan and Secure pour ses trackers Bluetooth, permettant aux utilisateurs de l’application Tile de rechercher et de détecter rapidement les Tiles et les appareils compatibles Tile à proximité qui peuvent voyager avec eux. Mais les criminels pourraient utiliser cette fonctionnalité pour vérifier si l’objet qu’ils avaient volé avait un tracker caché placé dessus. Pour éviter cela, Tile a ajouté un mode antivol, qui rend les appareils Tile invisibles pour scanner et sécuriser. Cela ressemble à l’outil parfait pour les harceleurs, bien que Tile ait menacé d’une amende de 1 million de dollars pour quiconque utilise ses trackers à cette fin.

Il y avait beaucoup d’autres éléments exposés à Google I/O, y compris un traducteur qui modifie les lèvres d’un orateur pour les synchroniser avec la nouvelle langue, les appareils Pixel et de nombreuses annonces liées à l’IA.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :